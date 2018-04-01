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طارق رمضان مشا فيها بعد تدخل القضاء البلجيكي بكشف حقائق جديدة

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 19:51 طارق رمضان مشا فيها بعد تدخل القضاء البلجيكي بكشف حقائق جديدة | دولي
طارق رمضان مشا فيها بعد تدخل القضاء البلجيكي بكشف حقائق جديدة
كشف القضاء البلجيكي اليوم الخميس أن المفكر الإسلامي الشهير وحفيد حسن البنا طارق رمضان دفع مالا لامرأة لقاء صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015.

شوف تيفي

 

كشف القضاء البلجيكي اليوم الخميس أن المفكر الإسلامي الشهير وحفيد حسن البنا طارق رمضان دفع مالا لامرأة لقاء صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015.

وقالت المصادر القضائية ذاتها حسب مصادر فرنسية أن رمضان دفع لامرأة بلجيكية من أصل مغربي مبلغ 27 ألف يورو (33 ألف دولار) لكي تتوقف عن نشر تفاصيل عن علاقتهما على الإنترنيت، وفق ما أكد رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت أمس الأربعاء.

وكانت محكمة فرنسية قررت احتجاز رمضان في فبراير الماضي، على خلفية اتهامات باغتصابه نساء مسلمات في فرنسا، حيث اهتزت الأوساط الثقافية الفرنسية والعربية لهذا الحادث غير المتوقع بهذا السيناريو.

 

 

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طارق رمضان محكمة اغتصاب فرنسا

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