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ضباط أمن مغاربة في روسيا

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 19:48 ضباط أمن مغاربة في روسيا | سبور
ضباط أمن مغاربة في روسيا
قالت مصادر عليمة، إن ضباطا مغاربة سيحلون بروسيا، بعد أسابيع قليلة من الآن، من أجل التنسيق مع السلطات الفيدرالية الروسية، لضمان حماية أمنية عالية للوفد المغربي الذي سيشارك في مونديال روسيا، والذي

''شوف سبور''

قالت مصادر عليمة، إن ضباطا مغاربة سيحلون بروسيا، بعد أسابيع قليلة من الآن، من أجل التنسيق مع السلطات الفيدرالية الروسية، لضمان حماية أمنية عالية للوفد المغربي الذي سيشارك في مونديال روسيا، والذي من المقرر أن ينطلق في 14 يونيو القادم.

وأضافت المصادر ذاتها لصحيفة ''الأحداث المغربية'' في عددها ليوم غد الجمعة، أن تعليمات عليا، أعطيت للمصالح الأمنية المغربية بضرورة توفير كل شروط الأمان للوفد المغربي في روسيا، و المكون من الفريق الوطني و المسؤولين الوزاريين والإداريين الذين سيمثلون المغرب في هذا العرس الرياضي.

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مونديال روسيا المنتخب المغربي الأمن المغربي ضباط مغاربة

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