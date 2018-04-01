رئيس الفتح الرباطي ينفي توصل الفريق بدعوة للمشاركة في البطولة العربية ﻿

كشف حمزة حجوي رئيس فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن فريقه لم يتوصل بأية دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل المشاركة في البطولة العربية.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف حمزة حجوي رئيس فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن فريقه لم يتوصل بأية دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل المشاركة في البطولة العربية.

ونفى حجوي في تصريح مقتضب لشوف سبور، خبر رفض فريق الفتح لدعوة المشاركة في البطولة العربية، مشيرا إلى أن المغرب سيكون ممثلا بكل من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.

وتابع قائلا :" من المفروض أن نتوصل أولا بدعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى الاتحاد العربي لم يراسل للفريق للمشاركة في البطولة العربية.

وذكرت مجموعة من المنابر الإعلامية أن فريق الفتح رفض المشاركة بسبب موقف تركي آل الشيخ الذي أكد دعمه للملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا لاحتضان كأس العالم على حساب الملف المغربي.