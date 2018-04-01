نجم بوليود سلمان خان مهدد بالسجن لمدة 6 سنوات ﻿

بالرغم من مرور 20 سنة على تورطه في قضية صيد دون ترخيص، فإن نجم بوليود سلمان خان مهدد وقد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

"شوف تيفي"

بالرغم من مرور 20 سنة على تورطه في قضية صيد دون ترخيص، فإن نجم بوليود سلمان خان مهدد وقد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

وحسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز" فقد أدين خان بإطلاق النار على غزالين من فصيلة نادرة في محمية غربي الهند عام 1998، وقد حضر للمحكمة لسماع النطق بالحكم في مدينة غودبور الواقعة غربي الهند.

وأشار موقع القناة المذكورة أن 4 نجوم آخرين، حصلوا على البراءة اتهموا في القضية ذاتها، ويتعلق الأمر بسيف علي خان وسونالي بيندر وتابو ونيلام.

تجدر الإشارة إلى أنه قد حكم على خان في وقت سابق بالسجن لمدة سنة واحدة، و5 سنوات في قضيتين ذات صلة بقتل الغزالين، لكن تمت تبرئته في محاكم الاستئناف.