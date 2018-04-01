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حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 19:13 حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها | حوادث و حقوق
حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها
في تطورات جديدة حول العثور على مغنية مغربية جثة مقطعة بمدينة طورينو الإيطالية، علمت ''شوف تيفي''،يومه الخميس، أن الشابة المغربية التي تبلغ من العمر 32 سنة، انتقلت إلى العيش بإيطاليا عبر ''الكونطرا'' قبل

شـــوف تيفي:

 

في تطورات جديدة حول العثور على مغنية مغربية جثة مقطعة بمدينة طورينو الإيطالية، علمت "شوف تيفي"،يومه الخميس، أن الشابة المغربية التي تبلغ من العمر 32 سنة، انتقلت إلى العيش بإيطاليا عبر "الكونطرا" قبل 3 سنوات كما أنها يتيمة الأبوين.

و كانت الشابة تعمل في ملهى ليلي ،كمغنية لفن الراي قبل أن تتعرف على صديقها البولوني حيث انتقلت إلى العيش معه داخل شقته شمال طورينو.

و كانت شابة مغربية تعمل بإحدى الملاهي الليلية وتقيــم بالديار الإيطالية تعرضت للتعذيب على يد مجهولين يوم الثلاثاء بعدما عثرت صديقتها على جثتها مرمية بالقرب من حديقة منزلها.

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مغربية يتيمة تعذيب

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