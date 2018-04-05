وفد برلماني في جولة تفقدية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر ﻿

قام وفد من البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في البرلمان يوم الخميس 05 أبريل 2018، مرفوقين بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

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قام وفد من البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في البرلمان يوم الخميس 05 أبريل 2018، مرفوقين بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش بتفقد التقدم المحرز في العديد من مشاريع التنمية الفلاحية بجهة مراكش-آسفي التي أطلقت في إطار مخطط المغرب الأخضر والتي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة.

والمشروع تم إنجازه في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، باستثمار إجمالي يقدر ب 213 مليون درهم،يهدف إلى تكثيف زراعة الزيتون من خلال غرس 2500 هكتار من أشجار الزيتون، وإنشاء معصرتين للزيتون بسعة 60 طنًا و80 طنًا في اليوم، بالإضافة إلى تطوير مشاريع للتهيئة الهيدروفلاحية. وقد استفاد من هذا المشروع الهام، الذي انطلق سنة 2012 والذي تم الانتهاء من إنجازه، ما يقارب 8640 فلاحا وساهم بشكل كبير في تحسين دخل الفلاحين وإحداث فرص عمل في المنطقة وكذلك حماية البيئة

على هامش هذه الزيارة، التقى الوفد البرلماني رئيسات تسع تعاونيات نسائية للمنتجات المحلية وممثلين لتجمع مهني من أبناء الفلاحين.

أما المشروع الثاني فيهم إطلاق الأشغال لغرس 400 هكتار من أشجار الخروب كجزء من مشروع الدعامة الثانية بجماعة تازارت، وهو مشروع يمتد في الفترة 2017-2019، ويهدف إلى إحداث فرص الشغل وتحسين دخل صغار الفلاحين. بميزانية تقدر ب 13.4 مليون درهم، سيستفيد من هذا المشروع حوالي 320 فلاحا بجماعة تازارت.

وشملت الزيارة كذلك تفقد تقدم إنجاز مشروعي البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي(PNEEI) بعالية الدائرة السقوية تاساوت بإقليم قلعة السراغنة.

ويتعلق الأمر بحوض الترسب (بسعة 84000 متر مكعب) من مشروع تحويل الري السطحي إلى الري بالتنقيط بقطاعات أولاد سعيد والصخيرات وتاوريرت في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي (الشطر 2).

باستثمار إجمالي يقدر ب 595.5 مليون درهم، يمتد المشروع على مساحة 5450 هكتارا، سيستفيد منه حوالي 2700 فلاح ويهدف إلى تحسين دخل الفلاحين على المدى البعيد من خلال الاستخدام الأفضل لمياه الري واستخدام مياه الري بطريقة أكثر كفاءة واستدامة للتخفيف من آثار ندرة الموارد المائية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وبالتالي المساهمة في حماية البيئة.

المشروع الثاني، يتعلق بإعادة تحويل الري السطحي إلى الري بالتنقيط، بالقطاع الفرعي بويدة في إطار برنامج الاقتصاد الوطني لمياه السقي (الشطر 3)، الذي يمكن من إمداد المياه على مسافة 3.5 كلم وبتكلفة مالية تقدر ب 20 مليون درهم.

باستثمار إجمالي قدره 392 مليون درهم، يغطي هذا المشروع مساحة إجمالية تبلغ 3440 هكتارا ويستفيد منها حوالي 1000 فلاح بحلول سنة 2020.

وفي نفس الصدد تفقد الوفد البرلماني تطور الانجازات الرئيسية التي حققها مشروع تحويل الري السطحي إلى الري بالتنقيط بالقطاع الفرعي لولاد القايد (2.200 هكتار) في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي (الشطر 1). يمتد هذا المشروع على مساحة 2200 هكتار بميزانية إجمالية قدرها 206 مليون درهم، لفائدة 1800 فلاح، بنفس الموقع، تم لقاء جمعيات مستخدمي مياه السقي التي أنشأت في إطار هذا المشروع.

وعلى مستوى بلدية تاملالت، زار الوفد مشروع الدعامة الأولى لتكثيف أشجار الزيتون على مساحة 1050 هكتارا، بميزانية 176 مليون درهم، يهدف هذا المشروع لإنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز للتصدير، وكذا معصرة عصرية للزيتون بسعة 360 طن/اليوم وسعة تخزينية تبلغ 1500 طن من زيت الزيتون. هذه الوحدة مجهزة أيضًا بنظام للضخ يعمل بالطاقة الشمسية.

وللإشارة فالزيارة الميدانية تعد جزء من الحوار المستمر والمتابعة الدؤوبة للمؤسسة التشريعية والتي ستمكن لممثليها من النظر عن كثب وعلى أرض الواقع مشاريع التنمية التي تم إطلاقها بالتراب الوطني ، على أساس أن يقوم الوفد البرلماني بزيارة ثانية لجهة سوس ماسة يوم غد الجمعة 06 أبريل 2018. على هامش هذه الزيارة، التقى الوفد البرلماني رئيسات تسع تعاونيات نسائية للمنتجات المحلية وممثلين لتجمع مهني من أبناء الفلاحين.