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مثير.. فيفا تفتح باب الترشيح مجددا لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 18:37 مثير.. فيفا تفتح باب الترشيح مجددا لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
مثير.. فيفا تفتح باب الترشيح مجددا لاحتضان كأس العالم 2026
كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتجه نحو فتح باب الترشيح من جديد للدول التي ترغب في استضافة نهائيات كأس العالم 2026 خلال يوم 13 من شهر يونيو المقبل.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

 

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن الاتحادالدولي لكرة القدم، يتجه نحو فتح باب الترشيح من جديد للدول التي ترغب في استضافة نهائيات كأس العالم 2026 خلال يوم 13 من شهر يونيو المقبل.

وأفادت صحيفة لاكازيتا الإيطالية في الأسبوع الماضي، أن عملية اختيار البلد الذي سيستضيف كأس العالم من المنتظر أن يعرف فتح باب الترشيح من جديد بناء على المشاكل التي يواجهها كل من الملف المغربي والملف الثلاثي الذي يجمع بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي نفس السياق، فإن الجامعة الدولية، ستحسم في قرارها النهائي معتمدة على اللجنة التقنية المعروفة بـنظام ''تيسك فورس''، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل مكلفة بتقييم ملفي المونديال وتنقيطه، قبل المرور إلى مرحلة التصويت في 13 يونيو المقبل.

هذا وقد وجه جوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، انتقادات قوية، لأنفانتينو مؤكدا على ضرورة احترام المعايير والمبادئ التي اعتمدها سنة 2011 بخصوص الدول المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026.

وذكر بلاتير على أن الاتحاد الدولي حسم فيما قبل وبالضبط سنة 2011 في موضوع اختيار البلد الذي سيستقبل المونديال، مشيرا أنه لايحق لأي نظام خارج الاتحاد بأن ينقط أو يقصي ملفا على آخر.

ومن جهة أخرى فإن النظام الذي اعتمده أنفانتينو، قد استنفر الجامعة الملكية لكرة القدم، ودفع رئيسها فوزي لقجع لمراسلة ''الفيفا'' واللجنة المكلفة، معبرا عن احتجاجه على ما تم إقراره في آخر لحظة دون إخطار المغرب بذلك.

هذا وقد نشرت الصفحة الرسمية للجنة ترشيح المغرب الفيديو الترويجي الرسمي عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحيث لقي تفاعلا كبيرا من طرف الجماهير المغربية.



‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرباط إيطاليا لاكازيطا كأس العالم 2026 جوزيف بلاتير

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