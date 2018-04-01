انقلاب قارب صيد تقليدي بمياه شاطئ سيدي إفني وفقدان أربعة بحارة ﻿

ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي''، أن السلطات الأمنية ومصالح البحرية الملكية بمدينة سيدي إفني مازالت تواصل بحثها من يوم أمس الأربعاء عن 4 بحارة فقدوا بعرض المياه الإقليمية بسيدي إفني نتيجة انقلاب قاربهم

"شوف تيفي"

ذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي"، أن السلطات الأمنية ومصالح البحرية الملكية بمدينة سيدي إفني مازالت تواصل بحثها من يوم أمس الأربعاء عن 4 بحارة فقدوا بعرض المياه الإقليمية بسيدي إفني نتيجة انقلاب قاربهم التقليدي.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن القارب الذي كان يحمل أربعة بحارة تفاجأ بهبوب رياح قوية مصحوبة بأمواج عاتية أثناء رحلته البحرية قبالة سواحل سيدي إفني، ليتعرض للإنقلاب مخلفا غرق كل طاقمه.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف السلطات الأمنية والوقاية المدنية وفرق خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي قامت بالبحث منذ أمس، للعثور على ناجين محتملين، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وظروف وقوع الحادث بأمر من النيابة العامة المختصة.