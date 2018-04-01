 الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس عطاوه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش تداعيات تحويل الوداد الى شركة رياضية | بووز

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش تداعيات تحويل الوداد الى شركة رياضية

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها | حوادث و حقوق

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها

وفد برلماني في جولة تفقدية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر | بوليتيك

وفد برلماني في جولة تفقدية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - سبورتينج لشبونة / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - سبورتينج لشبونة / الدوري الأوروبي

بث مباشر : آرسنال - سسكا موسكو / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : آرسنال - سسكا موسكو / الدوري الأوروبي

وفد برلماني فرنسي يجدد التأكيد على الموقف الفرنسي الواضح في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي | بوليتيك

وفد برلماني فرنسي يجدد التأكيد على الموقف الفرنسي ''الواضح'' في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي

انقلاب قارب صيد تقليدي بمياه شاطئ سيدي إفني وفقدان أربعة بحارة | حوادث و حقوق

انقلاب قارب صيد تقليدي بمياه شاطئ سيدي إفني وفقدان أربعة بحارة

الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس عطاوه | مجتمع

الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس

تغييــرات جديدة في مجموعة هيونداي المغرب | اقتصاد

تغييــرات جديدة في مجموعة هيونداي المغرب

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس عطاوه

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 18:27 الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس عطاوه | مجتمع
الشخص اللي بغا يفجر مطعم بالعرائش واللي تورط في الإشادة بالإرهاب مشا فيها وها شحال ديال الحبس عطاوه
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الخميس حكما بالسجن النافذ 30 سنة في حق المتهم( ع، ج) بعد إدانته من أجل محاولة الاعتداء عمدا على حياة

''شوف تيفي''+''و م ع''

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الخميس حكما بالسجن النافذ 30 سنة في حق المتهم( ع، ج) بعد إدانته من أجل محاولة الاعتداء عمدا على حياة وسلامة الأشخاص وحيازة وصنع المتفجرات. وتوبع المتهم الذي ألقي عليه القبض في نونبر 2017 بمدينة العرائش ، من أجل تهم '' تكوين اتفاق لأجل الإعداد لارتكاب أفعال إرهابية ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم ، ومحاولة التخريب والتعييب والإتلاف ، وحيازة وصنع المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ، وبتنظيم إرهابي ، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص'' .

وكانت المصالح الأمنية بمدينة العرائش ، قد أوقفت المتهم البالغ من العمر 36 سنة ، مباشرة بعد أن حاول إضرام النار عمدا في مطعم بمدينة العرائش بواسطة قنينات غاز من الحجم الكبير، مما تسبب في إصابته عرضيا بعدة جروح، بينما مكنت إجراءات التفتيش من العثور داخل عربته المجرورة على أسلحة بيضاء وقنينة غاز من الحجم الصغير وأخرى من الحجم الكبير، فضلا عن قنينات من البنزين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي غرفة الجنايات العرائش الترهيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. معلم ضرب تلميذ ب طرشة وسط مدرسة بفاس وتسبب في إصابتو بشلل نصفي | مجتمع

يا ربي السلامة.. معلم ضرب تلميذ ب ''طرشة'' وسط مدرسة بفاس وتسبب في إصابتو بشلل نصفي

عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش | مجتمع

عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش

عاجل وهام للمغاربة..حضيو راسكم: كائن بحري خطير يوجد بالسواحل المغربية | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..حضيو راسكم: كائن بحري خطير يوجد بالسواحل المغربية

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة | مجتمع

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي:المغرب يحتفظ باتخاذ القرارت اللازمة لحفظ الأمن و الاستقرار بالصحراء المغربية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الخلفي:المغرب يحتفظ باتخاذ القرارت اللازمة لحفظ الأمن و الاستقرار بالصحراء المغربية

دفاع بوعشرين رفض انسحاب الضحايا من المحاكمة وهاشنو وقع | خارج البلاطو

دفاع بوعشرين رفض انسحاب الضحايا من المحاكمة وهاشنو وقع

بالفيديو.. في قلب منزل التلميذ اللي ضربو أستاذ و تسبب ليه فشلل فوجهو بفاس..طرشني | خارج البلاطو

بالفيديو.. في قلب منزل التلميذ اللي ضربو أستاذ و تسبب ليه فشلل فوجهو بفاس..طرشني

المحامي كروط : ها علاش تأجلات محاكمة بوعشرين | خارج البلاطو

المحامي كروط : ها علاش تأجلات محاكمة بوعشرين

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش تداعيات تحويل الوداد الى شركة رياضية | بووز
منذ 8 دقائق

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش تداعيات تحويل الوداد الى شركة رياضية

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها | حوادث و حقوق

حصــري.. تطورات جديدة في قضية العثور على جثة المغنية المغربية اللي قتلوها و حيدو ليها عينيها

وفد برلماني في جولة تفقدية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر | بوليتيك

وفد برلماني في جولة تفقدية في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - سبورتينج لشبونة / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - سبورتينج لشبونة / الدوري الأوروبي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.