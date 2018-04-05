تغييــرات جديدة في مجموعة هيونداي المغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه تم تعيين عبادة نصر الدين، المدير العام لشركة GLOBAL ENGINES (المستورد الحصري لهيونداي المغرب)، المسير الوحيد لكل فروع مجموعة بقشان المغرب (BMG) كما تم تعيين أسامة برادة مديرا عاما لمجموعة

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أنه تم تعيين عبادة نصر الدين، المدير العام لشركة GLOBAL ENGINES (المستورد الحصري لهيونداي المغرب)، المسير الوحيد لكل فروع مجموعة بقشان المغرب (BMG) كما تم تعيين أسامة برادة مديرا عاما لمجموعة هيونداي المغرب.

وترأس عبادة نصر الدين هذا المنصب ابتداء من 2 أبريل 2018، ليعزز طموحات تنمية المجموعة بالمغرب.

عبادة نصر الدين، البالغ من العمر 43 سنة، حاصلعلى درجة ماجستير في الهندسة ونظم المعلومات، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مونتريال ويجيد عدة لغات أجنبية، إضافة إلى 18 سنة من الخبرة الناجحة في مجموعة بقشان المغرب كمدير عام لشركة GLOBAL ENGINES.

وتعتبر مجموعة بقشان من أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل منذ أزيد من 90 سنة في مختلف القطاعات، كالتغذية، السيارات، العقارات، السياحة، مستحضرات التجميل والتعليم.

كما يتمحور نشاط المجموعة حول قطاع السيارات، الأجهزة المنزلية والتسويق العقاري.

و معلوم أن مجموعة بقشان المغرب تسعى إلى استغلال حقول جديدة من العمل كالصناعة وخوض مشاريع جديدة، كما تهدف إلى جعل المغرب مركز لتنمية أنشطتها بين المغرب العربي وغرب إفريقيا.





