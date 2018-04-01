بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991 ﻿

تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بإفادة بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 5 أبريل 2018، حول تطورات ملف الصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت يوم أمس

شـــوف تيفي:

تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بإفادة بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 5 أبريل 2018، حول تطورات ملف الصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت يوم أمس الأربعاء 4 أبريل 2018، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.

وقال ناصر بوريطة، أن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، ولهذا حرص الملك على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو في هذه المنطقة.

وتابع وزير الخارجية والتعاون الدولي أنه "تم التأكيد في الرسالة الملكية على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي هورست كوهل، وأنه جرى التذكير أن الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الديبلوماسي للبوليساريو ولهذا السبب دعا المغرب إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي".

وبعد هذه الإفادة جرى التأكيد على أن الحكومة وكافة القوى الوطنية الحية في بلدنا معبأة وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.