 بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش رد فعل الجامعة المتوقعة بعد استفزاز رئيس الاتحاد العربي للملف المونديالي المغربي | بووز

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش رد فعل الجامعة المتوقعة بعد استفزاز رئيس الاتحاد العربي للملف

بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991 | بوليتيك

بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش | مجتمع

عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير

الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار | بوليتيك

الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد

الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية | بوليتيك

الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء

عاجل..القاضي يتخذ قرار التأجيل وبوعشرين معجبوش الحال..وها شنو قال | بوليتيك

عاجل..القاضي يتخذ قرار التأجيل وبوعشرين معجبوش الحال..وها شنو قال

بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎ | حوادث و حقوق

بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 17:08 بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991 | بوليتيك
بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991
تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بإفادة بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 5 أبريل 2018، حول تطورات ملف الصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت يوم أمس

شـــوف تيفي:

 

تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بإفادة بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 5 أبريل 2018، حول تطورات ملف الصحراء المغربية، متوقفا عند الرسالة الملكية الخطية التي سلمت يوم أمس الأربعاء 4 أبريل 2018، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي همت التطورات الخطيرة للغاية التي شهدتها المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.

وقال ناصر بوريطة، أن هذا الموقف يأتي خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات، ولهذا حرص الملك على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تقوم بها البوليساريو في هذه المنطقة.

وتابع وزير الخارجية والتعاون الدولي أنه "تم التأكيد في الرسالة الملكية على أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار المعلن في الصحراء منذ 6 شتنبر 1991، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما تقوض بشكل جدي المسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي هورست كوهل، وأنه جرى التذكير أن الجزائر تتحمل مسؤولية صارخة، فهي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الديبلوماسي للبوليساريو ولهذا السبب دعا المغرب إلى أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها وأن تضطلع بدور على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي".

وبعد هذه الإفادة جرى التأكيد على أن الحكومة وكافة القوى الوطنية الحية في بلدنا معبأة وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الصحراء المغربية القوى الوطنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار | بوليتيك

الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار

الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية | بوليتيك

الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

عاجل..القاضي يتخذ قرار التأجيل وبوعشرين معجبوش الحال..وها شنو قال | بوليتيك

عاجل..القاضي يتخذ قرار التأجيل وبوعشرين معجبوش الحال..وها شنو قال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المحامي كروط : ها علاش تأجلات محاكمة بوعشرين | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

المحامي كروط : ها علاش تأجلات محاكمة بوعشرين

الدواب أو البغال..وسيلة التنقل الوحيدة الناجعة في قلب أزقة المدينة القديمة بفاس..شوفو شحال كيهزو عليهم ديال السلعة | روبورتاج

الدواب أو ''البغال''..وسيلة التنقل الوحيدة الناجعة في قلب أزقة المدينة القديمة بفاس..شوفو شحال كيهزو عليهم ديال السلعة

دفاع ضحايا بوعشرين..دفاع المتهم يرفض عرض أشرطة الفيديو | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..دفاع المتهم يرفض عرض أشرطة الفيديو

بالفيديو..شوفو ردة فعل زوار موروكومول منين طلب شاب الزواج من حبيبتو الأجنبية قدامهم | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو ردة فعل زوار موروكومول منين طلب شاب الزواج من حبيبتو الأجنبية قدامهم

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش رد فعل الجامعة المتوقعة بعد استفزاز رئيس الاتحاد العربي للملف المونديالي المغربي | بووز
منذ 26 دقيقة

شاهد بالفيديو .. بي ان سبورت تناقش رد فعل الجامعة المتوقعة بعد استفزاز رئيس الاتحاد العربي للملف

بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء المغربية منذ 1991 | بوليتيك

بوريطة: الأعمال الغير قانونية للبوليساريو تشكل تهديدا لإتفاق وقف إطلاق النار المعلن بالصحراء

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. شفار جابها في راسو: سرق محامي وتبعوه المواطنين بالبيضاء

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.