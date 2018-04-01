عاجل.. نايضة بعد دقائق من انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، رفع أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، وذلك دقائق بعد انطلاقها، بسبب رفض المعتقل ناصر الزفزافي التوقف عن الصراخ.

"شوف تيفي"



قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، رفع أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، وذلك دقائق بعد انطلاقها، بسبب رفض المعتقل ناصر الزفزافي التوقف عن الصراخ.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، فإن ناصر الزفزافي، ادعى منحه مياه تحتوي على مادة غريبة، ورفض التوقف عن الصراخ، ما دفع بالقاضي علي الطرشي إلى رفع أشغال الجلسة.

وأشار الموفد إلى أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، التمس من القاضي علي الطرشي تمكينه من 15 دقيقة للتخابر مع المعتقلين.



