 عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش ﻿
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عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 15:57 عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش | مجتمع
عاجل.. رجال الحموشي طيحو شاب كيتبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية من داخل سيبير بمراكش
تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك بعدما تم ضبطه داخل مقهى للأنترنت بالمدينة العتيقة، وهو بصدد تبادل رسائل إلكترونية

"شوف تيفي"+"و م ع"


تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك بعدما تم ضبطه داخل مقهى للأنترنت بالمدينة العتيقة، وهو بصدد تبادل رسائل إلكترونية على أحد المواقع الإرهابية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر شرطة النجدة تلبية لإشعار هاتفي من مسير مقهى الأنترنت، بعدما اشتبه في تصرفات الشخص الموقوف، والذي تم ضبطه وهو يردد عبارات وكلمات ذات حمولة دينية، وبحوزته حقيبة للظهر تحتوي على حزام موصول بأسلاك كهربائية، وسكين ومطرقة ومقص ولعبة أطفال في شكل مسدس بلاستيكي، بالإضافة إلى عدة أربطة من مادة البلاستيك.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه به رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

 

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المغرب شوف تيفي مراكش الإرهاب الأنترنت شرطة النجدة

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