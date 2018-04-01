 الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار ﻿
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الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 15:48 الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار | بوليتيك
الخلفي: البوليساريو لن تستطيع استقبال رئيس بعثة المينورسو شرق الجدار العازل والمغرب له حق الرد بأي قرار سيحفظ الأمن والاستقرار
وضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، معطيات هامة تتداولها بعض الجهات الإعلامية، مؤكدا أن للبوليساريو يد في تغليط المنتظم الدولي، وقال الخلفي أن المنطقة التي تبدأ من الجدار الرملي العازل

شـــوف تيفي:

 

وضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، معطيات هامة تتداولها بعض الجهات الإعلامية، مؤكدا أن للبوليساريو يد في تغليط المنتظم الدولي، وقال الخلفي أن المنطقة التي تبدأ من الجدار الرملي العازل شرق المغرب حتى الحدود الدولية الرسمية مع الجزائر فهي أراضي مغربية عليها خمس مراكز للمراقبة خاصة ببعثة المينورسو، بحيث تطاولت عليها عناصر بتجوالها الغير قانوني، لأن الجدار العازل لا يُعد حدوداً.

وأكد الخلفي أنه في حال لم تقم الأمم المتحدة بالقيام بما يلزم لمعالجة الوضع، فإن المغرب يحتفظ باتخاذ القرارات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن هذا موقف ثابت بالنسبة للمغرب.

وأضاف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أننا إزاء محاولة تغيير قانوني وتاريخي بالمنطقة شرق الجدار العازل، بمعنى أن ما يُروج له الخطاب الانفصالي المغلوط "أن هناك منطقة محررة"، لكن الخطاب الأممي يدعوهم إلى الانسحاب والعودة إلى المخيمات، لأن المنطقة عازلة فقط.

وتابع الخلفي في خروجه الإعلامي هذا اليوم، أن الهيئة الأممية فَطِنت أن البوليساريو تحاول أن تجعل من بئر لحلو وتفاريتي مناطق استقرار دائمة في خرق سافر للقوانين، لتحاول بعد ذلك أن تجعلها أرض أنشطة دبلوماسية كاستقبال السفراء وغيرهم، وخير دليل أنها لغاية اليوم لم تستطع استقبال رئيس بعثة المينورسو.

 

 

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