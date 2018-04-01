 الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ﻿
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الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 15:21 الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية | بوليتيك
الخلفي: بلا ما نغطيو الشمس بالغربال..على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة مُعلقاً على توصية التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، بشأن التأكيد على ضرورة إسهام الجزائر في الملف كطرف حقيقي، أنه يجب على

شـــوف تيفي:


قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة مُعلقاً على توصية التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، بشأن التأكيد على ضرورة إسهام الجزائر في الملف كطرف حقيقي، أنه يجب على الجزائر أن تكون طرف في إيجاد حل للنزاع بما أنها كانت المساند والممول طوال الوقت.

وأوضح الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ "شوف تيفي" في تصريح خاص أعقب الندوة الصحفية التي عقدها اليوم 5 أبريل 2018، أن المغرب توجه بذلك للأمم المتحدة لأنه لا يمكن تصور حل خارج حضور الأطراف الحقيقة للنزاع، وبما أن الجزائر دعمت وساهمت دبلوماسيا ولها دور في نشأة النزاع وتطوره، فكيف نغطي الشمس بالغربال، بل عليها أن تتحمل مسؤوليتها.

وأضاف مصطفى الخلفي في السياق ذاته، أن المغرب يتواصل مع هيئة الأمم المتحدة بكافة المستجدات وإشعارها بشكل مستعجل بالإضافة إلى تعبئة شملت كافة القوى الحية المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية.

‫شوف تيفي

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