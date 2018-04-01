عاجل..القاضي يتخذ قرار التأجيل وبوعشرين معجبوش الحال..وها شنو قال ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى زوال يوم الأربعاء 11 أبريل 2018

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى زوال يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 مع الإبقاء على يوم الخميس.

وأشار الموفد إلى أن تأجيل أشغال الجلسة، جاء عقب تقدم المحامي محمد الحسيني كروط، بملتمس لتأخير الجلسة، وذلك نظرا لتزامن محاكمة بوعشرين بمحاكمة أخرى بنفس القاعة .

وأكد الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، قرر التأجيل ومواصلة الاستماع للدفوع خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن بوعشرين تدخل بعد قرار التأجيل، قائلا: "سيدي القاضي الأربعاء اليوم الوحيد اللي كتزورني عائلات ديالي وكتجيب ليا الدواء ديالي كنتمنى الابقاء على الخميس فقط".

وأشار كذلك الموفد إلى أن القاضي رد على بوعشرين، قائلا: " بسببكم نؤجل النظر في ملفات عشرات المعتقلين.. هذا إجراء سهل وبسيط جدا وحق المتهم محفوظ وسنمكنه من توقيت الزيارة في وقت ملائم".