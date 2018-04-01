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بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎ | حوادث و حقوق

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بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 14:30 بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎ | حوادث و حقوق
بعد فاس..بيدوفيل سيتيني إغتاصب 5 طفلات بتارودانت وها كيفاش كان كيستدرجهم...تفاصيل مثيرة‎
قضت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير مساء أمس الأربعاء،بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق شخص سيتيني سنوات ، وذلك بعد تورطه في هتك عرض 5 طفلات لا تتجاوز أعمارهن 6 سنوات بجماعة ''أولاد عيسى'' إقليم تارودانت.

أكادير:أحمد الهلالي

قضت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير مساء أمس الأربعاء،بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق شخص سيتيني سنوات ، وذلك بعد تورطه في هتك عرض 5 طفلات لا تتجاوز أعمارهن 6 سنوات بجماعة "أولاد عيسى" إقليم تارودانت.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن هذا الحكم نزل كقطعة ثلج باردة على قلوب أهل الضحايا وإعتبروه حكما مجحفا في حق فلذات كبدهم الذين تعرضوا لأبشع إستغلال جنسي قد يؤثر على باقي مسار حياتهن سيما لسنهن الحساس وما سيتركه ذلك من آثار جد وخيمة على نفسيتهن في مستقبل الأيام.

ومن جهتها دخلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية على خط هذه القضية لمؤزارة ضحايا هذا الإعتداء الجنسي أمام هيئة الحكم في المرحلة الإستئنافية ونصبت نفسها كطرف مدني في الملف بعدما إعتبرت هذا الحكم يضرب عرض الحائط بحقوق المغتصبات.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى بداية الشهر الماضي حينما كان المتهم يقوم بالتربص بعدد من الطفلات الصغيرات بالقرب من منازل أسرهن وروض يدرسن فيه، ويستدرجهن عن طريق تقديم نقوذ وحلوى لهن، لينزوي معهن بإحدى البقع الخالية بدوار "اكضاشة" ،وينزع ملابسهن ويمارس عليهن الجنس ، ويوثق عملياته بهاتفه النقال.

وإستمر الحال على نفس المنوال لأشهر عديدة، قبل أن تلاحظ أسر الضحايا تغير في تصرفات بناتهم، ليبادر الآباء والأمهات لمحاصرة فلذات كبدهم بسيل من الأسئلة، التي جعلتهن يقرن بما يفعله بهن البيدوفيلي السيتيني، الذي نصب له كمين من طرف بعض الشباب وأباء الضحايا، حيث ضبط متلبسا وهو بصدد محاولة هتك عرض بنتان.
وتم ربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بتوقيف المتهم وإحالته على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، كما أسفرت عملية تفتيش هاتفه عن العثور على عدد كبير من الفيديوهات التي وثقها، وهو يمارس شذوذه الجنسي على ضحاياه، اللواتي وصلن لحوالي 8 تتراوح أعمارهن ما بين 5 سنوات و11 سنة، خمسة منهن قدمت أسرهن شكايات في الموضوع، فيما الباقية إلتزمت الصمت مخافة من الفضيحة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب هتك عرض قاصر فضيحة أكادير محكمة

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