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عاجل وهام للمغاربة..حضيو راسكم: كائن بحري خطير يوجد بالسواحل المغربية

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 14:09 عاجل وهام للمغاربة..حضيو راسكم: كائن بحري خطير يوجد بالسواحل المغربية | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..حضيو راسكم: كائن بحري خطير يوجد بالسواحل المغربية
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل أيام، فقد أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الخميس، بأنه تم رصد صنف من قناديل البحر يسمى علميا '' فيساليا فيساليس'' ويعرف

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" قبل أيام، فقد أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الخميس، بأنه تم رصد صنف من قناديل البحر يسمى علميا " فيساليا فيساليس" ويعرف بـ"قنديل البحر البرتغالي"، على السواحل المغربية في منطقة الدار البيضاء والمحمدية وبوزنيقة والصخيرات، بعد ظهور كثيف في بعض شواطئ السواحل الإسبانية.

وأكدت الوزارة في بلاغ أنها أطلقت دراسة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل فهم أفضل للظروف البيئية المسؤولة عن ظهور هذا الصنف على السواحل المغربية، كما هو الشأن بالنسبة لقنديل البحر بشكل عام.

وحسب معطيات للمعهد الذي وضع شبكة لمراقبة هذا النوع من الظواهر، فإن ظهور "قنديل البحر البرتغالي" يعتبر موسميا ويظل محدودا في الزمن على العموم (غالبا ما بين شهري مارس وأبريل).

وحذرت الوزارة من أن هذا الصنف، الذي يظهر على مستوى السواحل المغربية، قد يسبب حروقا بليغة في حال لمسه، مشيرة إلى أن خطورة الجروح التي قد يتسبب فيها للإنسان تختلف من شخص لآخر.

وبعد أن أشارت إلى أنه في معظم الحالات، تستمر الجروح لمدة أسبوعين حسب العضو المصاب، ذكرت الوزارة بالإصابة المميتة التي تم الإعلان عنها في السواحل البرتغالية سنة 2010، مسجلة أن الحالات التي تم إحصاؤها في المغرب خلال السنوات الأخيرة لم تكن قد خلفت مضاعفات خطيرة.

وفي حال التعرض للسعة "رجل الحرب البرتغالي " أوصت الوزارة، بسحب أطرافه الملتصقة بجسم المصاب بواسطة قطعة ورق أو بلاستيك أو صدفة بحرية أو أعشاب بحرية، وعدم استخدام أي سائل مضر، (الخل أو اللعاب، وخاصة الماء) لأنه قد يثير الخلايا النائمة، وتنظيف الجرح بماء البحر، واستشارة الطبيب في حال استمرار الألم .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوزنيقة دراسة القنديل رجل الحرب البرتغالي

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