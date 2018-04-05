بلغة لا تخلو من الحزم والشدة سعد الدين العثماني يستنكر... استفزازات الانفصاليين المرفوضة محليا وتبعا للاتفاقات المبرمة وللقانون الدولي ﻿

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 5 أبريل 2018، القائم بالمنطقة ،

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شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 5 أبريل 2018، القائم بالمنطقة ، رفض المغرب البات والقاطع لكل محاولات الانفصاليين فرض سياسة أمر الواقع في المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء أكانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، فهي مرفوضة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن''.

مبديا في نفس السياق أسفه

للانتهاكات المتواصلة لجبهة الانفصاليين بالكركرات ، لذلك، فإن المغرب اليوم

''يدقّ ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا

تيفاريتي وبئر لحلو''، معتبرا أن ''المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط،

مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا

خاصا ويجعلها منطقة عازلة، لكن هي أيضا منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب

السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة

عازلة لخفض التوتر فقط''.

مشيرا ومؤكدا في ذات الوقت كون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس

إلى الأمين العام للأمم المتحدة، '' واضحة وصريحة وقوية، ومن جانبنا، فإن

الحكومة كلها معبأة وراء الملك، وبتعليماته السامية، انطلقت تعبئة دبلوماسية

مغربية شاملة لدق ناقوس الخطر بشأن الخروقات التي تقوم بها جبهة

الانفصاليين''.

موضحا حول ما يروج من مغالطات بشأن مضامين التقرير الأخير الذي أصدره

الأمين العام للأمم المتحدة، أن ''كثير من الاشاعات التي تروج تعد جزء من

الحرب الإعلامية ضد بلدنا وعلينا أن نكون واعين بها لأنها غير صحيحة، والدليل أن

التقرير الأخير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، بل إنه طالب العناصر

الانفصالية صراحة بالانسحاب من الكركرات، بمعنى أن التقرير يرد على ادعاءات

الانفصاليين وعلى ادعاءات خصوم وحدتنا الوطنية والترابية''.

مشيدا في نفس الوقت بموقف المغاربة القوي، بمختلف حساسياتهم

وتوجهاتهم كونهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية

التي تهم الجميع.

كما استحضر رئيس الحكومة السياق التاريخي لتطور هذا الملف، مشيرا إلى

أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، سعى المغرب باستمرار، من خلال أول رسالة بعثها الملك

الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، إلى أن يحفظ وضعية المنطقة

العازلة دون تغيير، لذلك يضيف العثماني فإن ''موقف المغرب ظل صارما بشأن قضية

الكركرات بسبب محاولة لتغيير الوضع القائم فيها وعرقلة الحركة العادية للمدنيين

وللسكان بها''، ما دفع المغرب إلى التدخل بقوة، وسحب قواته باتفاق مع الأمم

المتحدة.