رئيس جامعة كرة السلة يكشف لـ ''شوف سبور'' سبب تأخر اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة ﻿

كشف مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم الخميس، عن سبب تأخر اجتماع رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة مع باقي الجامعات الرياضية في الوقت الذي فضل عقد اجتماعات خاصة

'' شوف سبور''

كشف مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم الخميس، عن سبب تأخر اجتماع رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة مع باقي الجامعات الرياضية في الوقت الذي فضل عقد اجتماعات خاصة مع اتحادات أخرى يوم أمس الأربعاء، نافيا أن تكون قضية الاختلاسات هي السبب الحقيقي وراء ذلك.

وقال أوراش في تصريح لـ ''شوف سبور''، أن وزير الشباب والرياضة، لا يمكن له أن يجتمع مع كافة الجامعات الرياضية دفعة واحدة لذلك فضل أن يقسم بين الجامعات حسب التخصصات لفتح المجال أمامهم للحديث عن تفاصيل الافتحاص المالي.

وفي نفس السياق، أفاد رئيس جامعة كرة السلة، أن وزير الشباب والرياضة سيجتمع بكل من رئيس الكرة الحديدية، ورياضة الشطرنج إضافة إلى كرة السلة وكرة الطاولة، يوم غد الجمعة، تزامنا مع نهاية الافتحاص المالي الذي قامت به الشركة المتخصصة في الحسابات.