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بلاتير ينتقد نظام أنفانتينو ويذكره بقوانين الاتحاد الدولي ويواصل دعمه للمغرب

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 13:26 بلاتير ينتقد نظام أنفانتينو ويذكره بقوانين الاتحاد الدولي ويواصل دعمه للمغرب | سبور
بلاتير ينتقد نظام أنفانتينو ويذكره بقوانين الاتحاد الدولي ويواصل دعمه للمغرب
أكد جوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، على ضرورة احترام المعايير والمبادئ التي اعتمدها سنة 2011 بخصوص الدول المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026، موضحا أن كل دولة مرشحة،

'' شوف سبور''

أكد جوزيف بلاتير الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، على ضرورة احترام المعايير والمبادئ التي اعتمدها سنة 2011 بخصوص الدول المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026، موضحا أن كل دولة مرشحة، لها كامل الحقوق في تقديم مشروعها الرياضي داخل الاتحاد ولايمكن إقصاؤها من لجنة لا تنتمي للاتحاد.

وأكد بلاتير عبر حسابه الرسمي تويتر، أن الاتحاد الدولي وحده من يحق له الحسم في الدول التي ستفوز بشرف احتضان كأس العالم وليس لجنة تقنية خارج المنظومة الكروية للجامعة الدولية، عكس ما اعتمده انفانتينو بعد إدراج نظام ''تيسك فورس''، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل مكلفة بتقييم ملفي المونديال وتنقيطه، قبل المرور إلى مرحلة التصويت في 13 يونيو المقبل.

ومعلوم أن النظام الذي اعتمده أنفانتينو قد استنفر الجامعة الملكية لكرة القدم، ودفع رئيسها فوزي لقجع لمراسلة ''الفيفا'' واللجنة المكلفة، معبرا عن احتجاجه على ما تم إقراره في آخر لحظة دون إخطار المغرب بذلك.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب فيفا جوزيف بلاتير

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