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حسبان سيصرف راتبا شهريا للاعبي الرجاء

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 13:28 حسبان سيصرف راتبا شهريا للاعبي الرجاء | سبور
حسبان سيصرف راتبا شهريا للاعبي الرجاء
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، سيصرف راتب شهر واحد لللاعبين خلال الأسبوع الحالي، بعد توصل الفريق الأخضر بمداخيل مباراته أمام الفتح الرباطي.

"شوف سبور "

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، سيصرف راتب شهر واحد لللاعبين خلال الأسبوع الحالي، بعد توصل الفريق الأخضر بمداخيل مباراته أمام الفتح الرباطي.

وأضافت نفس المصادر،أن رئيس الفريق الأخضر، يعول على مباراة "الديربي البيضاوي" من أجل إنعاش خزينة الفريق بمبلغ مالي مهم لأداء المستحقات المالية للاعبين.

ويذكر أن بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، سافرت قبل قليل إلى زامبيا، تأهبا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

‫شوف تيفي

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الرجاء الرياضي سعيد حسبان شوف سبور

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