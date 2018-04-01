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العثماني راض عن حصيلة حكومته ... بمناسبة الذكرى الأولى لها

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 13:27 العثماني راض عن حصيلة حكومته ... بمناسبة الذكرى الأولى لها | بوليتيك
العثماني راض عن حصيلة حكومته ... بمناسبة الذكرى الأولى لها
أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 5 أبريل 2018، بحصيلة الحكومة كونها حققت مجموعة من الإنجازات، وتمكنت من القيام بعدد من الأعمال

شوف تيفي

أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 5 أبريل 2018، بحصيلة الحكومة كونها حققت مجموعة من الإنجازات، وتمكنت من القيام بعدد من الأعمال في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

وجدير بالذكر أن انعقاد المجلس اليوم الذي يحمل الرقم 51 كعدد المجالس المنعقدة من طرف الحكومة الحالية جاء متزامنا مع الذكرى الأولى لها ، وعلى إثر ذلك ذكّر رئيس الحكومة بيوم 5 أبريل 2017، تاريخ تعيين الملك محمد السادس لحكومته، وبيوم 26 أبريل 2017، تاريخ حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتنصيبها من طرفه، وقال "الحمد لله كانت حافلة بالأعمال والإنجازات على مختلف المستويات والقطاعات وسنقوم بعمل تواصلي للتعريف بحصيلتنا السنوية".

 

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