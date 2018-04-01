فيديو.. شوفو شنو قالت ''بي إن سبورت'' عن دعم الدول الأوروبية لـ ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ﻿

تطرقت القناة القطرية '' بي إن سبورت'' لقضية دعم الدولة الأوروبية لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 وعلى رأسهم فرنسا في الوقت الذي تخاذلت فيه مجموعة من الدول العربية.

" شوف سبور"

تطرقت القناة القطرية " بي إن سبورت" لقضية دعم الدولة الأوروبية لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 وعلى رأسهم فرنسا في الوقت الذي تخاذلت فيه مجموعة من الدول العربية.

وأكدت القناة خلال بث إحدى البرامج الرياضية، أن رئيس الاتحاد الفرنسي نوويل لوغريث يمني النفس في أن تحتضن القارة الإفريقية كأس عالم آخر بعد نسخة جنوب أفريقيا التي عرفت نجاحا باهرا، كما أكد أن "فرنسا تدعم الملف المغربي نظرا لثقتنا الكبيرة في المملكة و كذا المسافة القصيرة".

وفي الوقت الذي تخاذلت فيه بعض الدول العربية، أوضحت القناة أن صوت الاتحاد الفرنسي سيساعد على استقطاب العديد من الأصوات للاتحادات المنتمية للقارة الأوروبية نظرا للشراكة التي تربطه مع مجموعة من الدول.