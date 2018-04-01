عاجل..دفاع ''بوعشرين'' يطالب بسحب المحضر والأقراص المدمجة من الملف ﻿

بعد مواصلة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، وفي إطار الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، تدخل النقيب محمد زيان، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، والتمس سحب محضر التحري

شوف تيفي

بعد مواصلة أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، وفي إطار الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، تدخل النقيب محمد زيان، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، والتمس سحب محضر التحري المنجز من طرف ضابط شرطة بالفرقة الوطنية وأيضا سحب الأقراص المدمجة التي تحتوي على مجموعة فيديوهات مرتبطة بالمتهم توفيق بوعشرين.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فقد اعتبرت هيئة دفاع بوعشرين أن الاقراص المدمجة نزاع يهم النيابة العامة والمتهم ولا دخل لأحد فيه ولا حق لطرف آخر الدخول فيه ليتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا: '' يتقدموا بالطلبات دفعة واحدة وسنجيب دفعة واحدة''.

وأشار الموفد إلى أن المحامي سعد السهلي عن هيئة دفاع بوعشرين تدخل هو الآخر، وأوضح أن المنازعة هي بين بوعشرين والنيابة العامة في ظل غياب المطالبات بالطرف المدني، ما جعل المحامي الحسيني كروط المنتمي لهئية الدفاع عن الطرف المدني بالتدخل والرد على السهلي، قائلا: '' أنا لم يسبق لي سمعت نقطة نظام في جلسات المحكمة.. هذا يكون في التجمهرات واللقاءات السياسية ، نحن مطالبون بالانضباط إلى المساطر القانونية ..سيدي الرئيس المحضر فيه شكل وجوهر ، المنازعة في الوثائق والأقراص هو جوهر الموضوع وهذا دفع موضوعي وليس شكلي ...أناشد الجميع.. يجب أن نضع حدا لهذا الحماس لأجل الوصول إلى الحقيقة، فالصراع بين الأطراف في إطار القانون وليس بين الأشخاص، الحقيقة وليدة الاختلافات وليست وليدة الصراعات''.

وأكد بدوره المحامي الحبيب حاجي أن ما أثير ليس بدفوع شكلية ولا طلبات أولية ، بل هو جوهر الموضوع، ويتعلق بالفصل 264 من مسطرة القانون الجنائي، خاتما كلامه بالقول: '' خاصهم يمشيو يديرو الطعن بالزور فالجهات المختصة بهذا الشأن''.

وعلق ممثل النيابة العامة على تدخلات المحامين، وأكد احتفاظ النيابة بحقها في الجواب على جميع الطلبات والدفوع دفعة واحدة ، إلا أن المحكمة ارتأت أن يتدخل في هذا الدفع بحكم أنه مفصلي، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع بوعشرين بالطعن بالزور ، سيجيب عليه، وعلى المحكمة أن تسجل ما قاله، قائلا: '' نحن خصم شريف لكم أمام المحكمة''، مضيفا وهو يتساءل: ''هل القرص الصلب يعد وثيقة؟.. لا يمكن نخيطو ثوب من مونشيستر بآلة من العهد العباسي''.

ومباشرة بعد تدخل ممثل النيابة العامة، أمر القاضي كاتب الضبط بتدوين كل ما جاء على لسان النقيب محمد زيان بسبب مقاطعته بشكل مستمر لممثل النيابة العامة.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' إلى المحكمة أن النقاش بين الأطراف والمحكمة فيما يخص سحب الأقراص المدمجة، ما يزال متواصلا، وقد قال ممثل النيابة العامة في هذا الصدد: ''الأقراص ليست بوثائق ..أشار الدفاع إلى محضر التحري والحجز وهذا من محاضر الضابطة القضائية ولا يطعن في هذا بالزور ...النيابة العامة حركت متابعة المتهم بناء على الأقراص ولم يعطنا المشرع سحب هذه الاقراص أو نتنازل عنها ، والقانون واضح في هذا الإطار''.