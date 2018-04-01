الصحافيات المنتميات لمختلف وسائل الإعلام تتضامن مع ضحايا بوعشرين بهذه الطريقة ﻿

أعلنت صحافيات منتميات لمختلف وسائل الإعلام بالمغرب، عزمهن على إنشاء مؤسسة تهدف إلى الدفاع عن ضحايا التحرش والاغتصاب بالمؤسسات الإعلامية، وذلك على خلفية قضية ''توفيق بوعشرين'' مدير جريدة أخبار

"شوف تيفي"

أعلنت صحافيات منتميات لمختلف وسائل الإعلام بالمغرب، عزمهن على إنشاء مؤسسة تهدف إلى الدفاع عن ضحايا التحرش والاغتصاب بالمؤسسات الإعلامية، وذلك على خلفية قضية "توفيق بوعشرين" مدير جريدة أخبار اليوم.

وأصدرت صحافيات منتميات لمختلف وسائل الإعلام، والمجتمعات بالدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، بيانا، جاء استحضارا لسياق تقدم مجموعة من الصحافيات والعاملات بشكاية تفضح واحدة من أكبر وأخطر حالات الاستغلال والتحرش والاغتصاب، والمعروضة حاليا أمام القضاء.

وحسب بيان نشرته الصحافية والبرلمانية حنان رحاب عبر صفحتها بالفيسبوك، فإنه وانسجاما مع حالة الصدمة التي خلفتها القضية، وما نتج عنها من ردود فعل مست القطاع برمته، واستهدفت فيه بشكل خاص النساء العاملات في القطاع، عبر تعميم "وصم" استهدف المشتكيات والضحايا في هذه القضية بداية، قبل أن يتحول لاستهداف صورة المرأة العاملة في القطاع، بل وحولت آلة التشهير صورة القطاع إلى عار وجب التحوط منه، بادرت الصحافيات إلى القول إن شجاعة الفضح في هذه القضية تحسب للمشتكيات ، وهو برهان أن الجسم الصحفي سليم، وشجاعة النساء فيه بخير، لأن فضح سلوك شاذ يعكس أن هذا الجسم يرفض السكوت على ممارسة يعترف الجميع بوجودها في قطاعات عدة، بل إن السكوت عنه رغم المعاناة الفعلية لعدد من النساء العاملات في المؤسسات والمقاولات يجعل مبادرتهن شجاعة نادرة.

وأشار البيان إلى أن ردود الفعل السلبية تجاه مبادرة المشتكيات رافقتها حملة تشهير واسعة ، وأظهرت كما من العدوانية يهدف لترهيبهن وتوجيه رسالة واضحة باستدامة الصمت من زاوية مغرقة في الذكورية وتبخيس قيمة المرأة ، وبالتالي تحويل القطاع لمسير القطيع الخانع لهذا الاستغلال المقيت للسلطة للتنكيل بالنساء، مشيرا إلى أن الصحافيات اللائي أصدرن البيان مقتنعات بضرورة الانتظام لمواجهة هذا الهجوم المنظم ضد حق المتضررات في التوجه للقضاء للتحقيق والإنصاف، وحقهن في تمتيع مبادرتهن بشروط الالتزام بالقيم الكونية المشتركة في الكرامة الإنسانية والمساواة ورفض كل أشكال الاستغلال والممارسات المهينة للإنسان.

وأكد البيان على انطلاقة فعلية لمبادرة مؤسسة تروم وضع كل آليات الوقاية والرصد والتتبع وفضح كل أشكال الاستغلال والتحرش وجسارة الاغتصاب بواسطتهما، مشيرا إلى أنهن قد حان الوقت لوضع المؤسسات والمقاولات أمام مسؤولية وضع آليات حماية العاملات في القطاع ، وتجاوز حالة اللامبالاة عبر انتظام جماعي في توفير بيئة ممارسة المهنة أمام كل الصحافيات والصحافيين تنبني على المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.