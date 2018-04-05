 بالصورة.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن مباراة الرجاء وزاناكو الزامبي ﻿
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بالصورة.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن مباراة الرجاء وزاناكو الزامبي

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 12:35 بالصورة.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن مباراة الرجاء وزاناكو الزامبي | سبور
بالصورة.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن مباراة الرجاء وزاناكو الزامبي
نشرت الصفحة الرسمية لفريق زاناكو الزامبي عبر الـ'' فيسبوك''، صورة ''الملعب الوطني للأبطال'' بلوساكا، الذي سيحتضن مواجهة الفريق الزامبي أمام الرجاء الرياضي، برسم دور سدس عشر ''مكرر'' لكأس الاتحاد

" شوف سبور"

نشرت الصفحة الرسمية لفريق زاناكو الزامبي عبر الـ" فيسبوك"، صورة "الملعب الوطني للأبطال" بلوساكا، الذي سيحتضن مواجهة الفريق الزامبي أمام الرجاء الرياضي، برسم دور سدس عشر "مكرر" لكأس الاتحاد الإفريقي.

و أشارت نفس الصفحة، أن "الملعب الوطني للأبطال" بلوساكا، سيحتضن المباراة عوض ملعب نوكولوما، الذي كان من المنتظر أن تجرى فيه المباراة .

هذا و كان قد احتضن "الملعب الوطني للأبطال"، مباراة زاناكو أمام فريق الوداد الرياضي، في النسخة السابقة من دوري عصبة أبطال إفريقيا.

ومعلوم أن المباراة ستجرى يوم السبت القادم، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، تحت قيادة الحكم الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء زاناكو

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