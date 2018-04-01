إسباني تعرض للاحتجاز تنصب عليه في مكناس وحالتو الصحية تدهورات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إسبانيا يدعى ''أنطونيو''، تقدم بشكاية مساء أمس الأربعاء، إلى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها أشخاصا بالاعتداء عليه وسرقة آلات حفر تعود في ملكيته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إسبانيا يدعى "أنطونيو"، تقدم بشكاية مساء أمس الأربعاء، إلى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها أشخاصا بالاعتداء عليه وسرقة آلات حفر تعود في ملكيته.

وأوضح المصدر ذاته أن الإسباني المسن، قام بكراء "آلات حفر" تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم لشركة بمدينة مكناس، لكنه تفاجأ باختفائها وخلال بحثه عنها، عثر على إحداها بمنقطة عين جمعة ضواحي العاصمة الإسماعيلية.

وأشار ذات المصدر أن الإسباني تعرض للاحتجاز على يد سارقي آلة الحفر، مبرزا أنه استطاع الإفلات والوصول إلى مصالح الدرك الملكي وهو في حالة صحية متدهورة، حيث تقدم بشكاية في الموضوع.