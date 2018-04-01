خلاصة اجتماع وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة من الجامعات الرياضية ﻿

اجتمع رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، يوم أمس الأربعاء ، بمقر الوزارة مع مسؤولي 14 جامعة رياضية من أجل إطلاعهم على الاختلالات التي رصدتها عمليات التدقيق الخاصة بهم ومطالبتهم بنهج المزيد

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اجتمع رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، يوم أمس الأربعاء ، بمقر الوزارة مع مسؤولي 14 جامعة رياضية من أجل إطلاعهم على الاختلالات التي رصدتها عمليات التدقيق الخاصة بهم ومطالبتهم بنهج المزيد من الحكامة التدبيرية والتسييرية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن وزير الشباب نوههم بالنتائج الإيجابية التي خلصت إليها مكاتب الافتحاص لصالحهم، مبرزا في الوقت ذاته طريقة تخصيص المنح السنوية مستقبلا.

وحسب ذات المصادر فإن الوزارة ستمنح المنح لكل من جامعات السباحة وسباق الدراجات وسباق السيارات والتزحلق والرياضات الجبلية والأيكيدو وفنون الحرب والمسايفة والجيدو والتكواندو والشطرنج والدراجات النارية، ورياضة الأشخاص المعاقين والرياضة للجميع، والطيران الخفيف.

وفي المقابل ستكون جامعة كرة السلة من بين الجامعات التي لم تتوصل بحل مع وزارة الشباب لدعم أنشطتها رغم النتائج الجيدة التي قدمتها الأندية والمنتخب الوطني في الاستحقاقات الدولية.