أوزال وحسبان يجتمعان بفرنسا للحسم في تفاصيل الجمع العام الاستثنائي ﻿

يعقد محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي والمرشح لرئاسة اللجنة المؤقتة للرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا مع سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر، بفرنسا للتفاوض بشأن المرحلة

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يعقد محمد أوزال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي والمرشح لرئاسة اللجنة المؤقتة للرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا مع سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر، بفرنسا للتفاوض بشأن المرحلة المقبلة بعد الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم 13 أبريل الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية، أن أوزال يبحث عن حل ودي ينهي المشاكل التي يتخبط فيها الفريق الأخضر من بداية الموسم الحالي، خصوصا أن تشبث حسبان بمنصبه من شأنه أن يدخل ممثل العاصمة الاقتصادية في دوامة من المشاكل.

وسبق لفريق الرجاء أن أعلن رسميا عن موعد جديد لخوض الجمع العام الاستثنائي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتعرض للقرصنة من مجهولين وذلك يوم 13 أبريل المقبل.