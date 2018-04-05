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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

''الفيفا'' تهدد الرجاء بخصم 3 نقاط بسبب عدم تأدية 3 مليون سنتيم

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 11:59 الفيفا تهدد الرجاء بخصم 3 نقاط بسبب عدم تأدية 3 مليون سنتيم | سبور
''الفيفا'' تهدد الرجاء بخصم 3 نقاط بسبب عدم تأدية 3 مليون سنتيم
كشف مصدر موثوق به لـ''شوف سبور'' أن المراسلة التي توصل بها فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تطالبه بتسديد 3 مليون ستنيم، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة

 ''شوف سبور''

 كشف مصدر موثوق به لـ''شوف سبور'' أن المراسلة التي توصل بها فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تطالبه بتسديد 3 مليون ستنيم، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، هي بسبب تأخير مسؤولي الفريق الأخضر عن تأدية مستحقات اللاعب التونسي خالد القربي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين ستنيم.

 وأوضح نفس المصدر، أن في حال عدم تأدية فريق الرجاء الغرامة المالية إلى حدود السابع من أبريل الحالي، فسيتم خصم 3 نقاط من رصيده في البطولة الاحترافية ، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، علما أن '' الفيفا'' ، كانت قد أرسلت رسالة لمسؤولي الفريق الأخضر في وقت سابق ، من أجل تأدية المبلغ من طرف الرئيس الحالي سعيد حسبان إلا أنه لم يسددها حتى الآن .

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الرجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم شوف سبور

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