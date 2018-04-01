 رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران في أول رد له بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية: ''الملك وحده من بيده اتخاذ القرار'' ﻿
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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران في أول رد له بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية: ''الملك وحده من بيده اتخاذ القرار''

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 11:57 رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران في أول رد له بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية: الملك وحده من بيده اتخاذ القرار | بوليتيك
رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران في أول رد له بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية: ''الملك وحده من بيده اتخاذ القرار''
أقر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في أول خروج له بخصوص ما عرفه ويعرفه ملف الصحراء المغربية بشأن استفزازات ميليشيات البوليساريو وذلك على هامش حضوره ندوة للمفكر العراقي

شوف تيفي

أقر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في أول خروج له بخصوص ما عرفه ويعرفه ملف الصحراء المغربية بشأن استفزازات ميليشيات البوليساريو وذلك على هامش حضوره ندوة للمفكر العراقي خير الدين حسيب مساء يوم أمس الأربعاء 4 أبريل بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط حول موضوع " العرب .. إلى أين"  أقر أن الملك وحده من بيده اتخاذ القرار الصائب دون غيره وأن المجتمع المغربي بكل مكوناته معه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

مضيفا في نفس السياق أن تحركات الأحزاب السياسية تبقى بلا معنى، فكل القرارات التي تهم قضية الصحراء المغربية والتي تضرب في العمق هي بيد الملك وحده منذ عهد الملك الراحل محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني والملك  الحالي محمد السادس الذي يبقى وحده صاحب القرار .

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