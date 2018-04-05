بالصور.. الكاف معجب بمرافق ملعب العبدي بالجديدة ﻿

حلت لجنة تقنية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، بملعب العبدي بالجديدة من أجل الاطلاع على مختلف المرافق والمعدات التي يضمها النادي، استعدادا لاستقبال مباريات دور المجموعات من

شوف سبور

حلت لجنة تقنية تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، بملعب العبدي بالجديدة من أجل الاطلاع على مختلف المرافق والمعدات التي يضمها النادي، استعدادا لاستقبال مباريات دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية.

وكشف الموقع الرسمي لفريق الدفاع، أنه بالإضافة إلى ملعب العبدي وملاعب التداريب قامت لجنة الاتحاد بزيارة للمستشفى الإقليمي بالجديدة ومجموعة من الفنادق المصنفة بالمدينة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاحتضان هذا العرس الإفريقي.

وحسب ذات المصدر فقد عبر مبعوث الاتحاد الإفريقي الغاني السيد ألكساندر أسانس عن إعجابه بالملعب العبدي بالجديدة في حلته الجديدة سيما بعد الإصلاحات الأخيرة والتي همت كل مرافق الملعب.