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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هذه تفاصيل رحلة الرجاء نحو زامبيا لمواجهة زاناكو

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 11:35 هذه تفاصيل رحلة الرجاء نحو زامبيا لمواجهة زاناكو | سبور
هذه تفاصيل رحلة الرجاء نحو زامبيا لمواجهة زاناكو
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، ستحط الرحال مساء اليوم الخميس ، بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا الزامبية في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المغربي، تأهبا

 "شوف سبور"

 كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، ستحط الرحال مساء اليوم الخميس ، بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا الزامبية في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المغربي، تأهبا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، برسم ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وستسافر اليوم الخميس بعثة الفريق الأخضر على الساعة الثانية بعد الزوال، من مطار محمد الخامس مباشرة إلى زامبيا، بعد أن كانت ستسافر يوم أمس الأربعاء، و تضم 30 فردا حيث يخوض الفريق الأخضر تداريبه هناك، استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي.

 

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الرجاء الرياضي زاناكو الزامبي شوف سبور

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