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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل..شعلات في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي اتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 11:06 عاجل..شعلات في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي اتخذ هذا القرار | بوليتيك
عاجل..شعلات في أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي اتخذ هذا القرار
قرر القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، إلى حين عودة الهدوء، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي بهيئة الدفاع عن

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، إلى حين عودة الهدوء، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي بهيئة الدفاع عن بوعشرين مولاي الحسن العلاوي والمحامية أمينة الطالبي المنتمية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامية أمينة الطالبي، أكدت أن قرار المحكمة بالسماح للمصرحات بالانسحاب من قاعة الجلسة كان بناء على ملتمس تقدمت به في و قت سابق، واصفة القرار بالسليم وبالتالي لا ضرورة لبقاء المصرحات والمطالبات بالحق المدني ماثلات أمام المحكمة.

وأشار الموفد إلى أن سعد السهلي المحامي المنتمي إلى هيئة الدفاع عن بوعشرين، قال إن هذا الأخير مستعد للبقاء خلال الجلسة إلى مطلع الفجر وهيئة الدفاع عنه مستعدة للدخول في الموضوع ولكن في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشددا على أن قرار المحكمة جانب الصواب لأن هناك دفوعا شكلية في إمكانها أن تقنع المصرحات والمطالبات بالحق المدني بالانسحاب من الملف كاملا وإعلان التضامن مع بوعشرين لأنهن ضحايا بدورهن لجهة غير معروفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أشغال الجلسة بوعشرين المصرحات الجلسة

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