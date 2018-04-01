عاجل.. نايضة: '' القاضي يعتبر ملف بوعشرين جاهز.. وهيئة دفاعه تنتفض في وجه المحكمة'' ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، أعلن جاهزية ملف توفيق بوعشرين للمناقشة وتقديم الدفوع الأولية والشكلية، وأعطى الكلمة للمحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن

''شوف تيفي''

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، أعلن جاهزية ملف توفيق بوعشرين للمناقشة وتقديم الدفوع الأولية والشكلية، وأعطى الكلمة للمحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن بوعشرين ولهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

وقال سعد السهلي المنتمي لهيئة دفاع بوعشرين في مرافعته: ''إن المطالبات بالحق المدني لم يتقدمن بأي ملتمس بالانسحاب من الجلسة ولهذا لا نوافق على هذا القرار لأنه يمكن لهن أن ينسحبن من الملف كاملا بعدما يستمعن لبعض دفوعنا الشكلية، لأنهن طيبات هؤلاء البنات وبالتالي نلتمس بقاءهن معنا.... ''.

وتدخل المحامي عبد الصمد الإدريسي محامي بوعشرين، الذي اعتبر المطالبات بالحق المدني ضحايا لجهات مختلفة، وموكله ضحية لجهة واحدة، طالبا من القاضي بوشعيب فريح إنصاف ''توفيق بوعشرين، قائلا: '' نحن نعتبرهن ضحايا لجهات مختلفة، والمتهم بوعشرين ضحية لجهة واحدة ، نظن أنكم كقضاء تنصفونا جميعا ، ونحن كانت آمالنا أن تصحح النيابة العامة الأخطاء التي ارتكبتها الفرقة الوطنية ، فخاب ظننا في النيابة العامة، الآن أملنا فيكم فقط لإنصافنا سيدي القاضي''.

ومن جهته، أكد المحامي جواد بنجلون التويمي، على أنه كان سيطالب المحكمة بانسحاب المطالبات بالحق المدني، مشيرا إلى أن الضحايا لا علاقة لهن بالدفوع الشكلية.

أما المحامي حسيني كروط المنتمي لهيئة الدفاع عن الضحايا فقد أكد على أن المحكمة اتخذت القرار ولها كافة الصلاحيات أن تحفظ سلامة الضحايا خلال الجلسات لاسيما في الفصول المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر، قائلا: '' الآن إما أننا نفتح المجال في الدفوع ، أو نعتبر تدخلات هيئة دفاع بوعشرين دفوعات الآن وبالتالي على المحكمة أن تقرر إنهاء الدفوع لأجل الإجابة عنها وألا نضيع الوقت في كلام لا نعرفه هل هو موضوع الملف أو دفوع أو ملتمسات....''.