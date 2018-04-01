عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين: ''الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية'' ﻿

أكد القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، أن الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية ولا داعي لبقاء المصرحات والمطالبات بالحق المدني خلال الجلسة الحالية

''شوف تيفي''

أكد القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 5 أبريل 2018، أن الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية ولا داعي لبقاء المصرحات والمطالبات بالحق المدني خلال الجلسة الحالية التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' أن القاضي، كشف في كلمته أن الجلسة اليوم ستكون مخصصة للدفوع الأولية والشكلية، وحضور الضحايا والمصرحات غير ضروري، قائلا: '' جلسة اليوم نخصصها للدفوع الأولية والشكلية وجلسة الخميس المقبل يحضروا معانا أما اليوم لا ضرورة من حضورهن وتحمل عناء الجلسة''.

وكشف الموفد أن بداية أشغال الجلسة، كانت ساخنة، عقب وقوع مشادة كلامية، بين القاضي بوشعيب فريح وهيئة الدفاع عن بوعشرين حول السماح للمطالبات بالحق المدني بالانسحاب.