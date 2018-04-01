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عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 10:35 عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن ''نعمية لحروري، وخلود الجابري، ووداد ملحاف، وأسماء الحلاوي، وسارة لمرس، وماريا موكريم، وأنيسة بداح''، حضرن يومه الخميس 5 أبريل ، أشغال

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن "نعمية لحروري، وخلود الجابري، ووداد ملحاف، وأسماء الحلاوي، وسارة لمرس، وماريا موكريم، وأنيسة بداح"، حضرن يومه الخميس 5 أبريل ، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وبالمقابل، أكد الموفد تخلف كل من ابتسام مشكور وكوثر فال، وصفاء زروال، وأمال الهواري، ووصال الطالع، وعفاف برناني، وحنان باكور، وأسماء كرينيش، عن أشغال الجلسة.

وأشار الموفد إلى أن المحامي إسحاق شارية، كشف على أن موكلته "أمال الهواري"، غابت عن جلسة اليوم ولن تحضر مستقبلا إلى باقي الجلسات.

وأكد القاضي بوشعيب فريح، يضيف الموفد، أن ابتسام مشكور توصلت شخصيا باستدعاء الحضور، بينما توصلت وصال الطالع به عن طريق والدها، أما حنان باكور فقد رفضت التوصل بالاستدعاء.

وكشف المحامي المكلف بالدفاع عن "كوثر فال"، أن هذه الأخيرة تعاني من أزمة نفسية حادة ولهذا فإن حالتها الصحية لا تسمح لها بالحضور.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محاكمة توفيق بوعشرين الجلسة الاستدعاء

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