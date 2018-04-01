اتحاد طنجة يكشف لـ '' شوف سبور'' الخيارات المتاحة له بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير ﻿

كشف مصدر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن الفريق أمامه مجموعة من الخيارات لاستقبال مباريات البطولة الاحترافية بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير بسبب الإصلاحات التي تهم بالدرجة الأولى تركيب بعض

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن الفريق أمامه مجموعة من الخيارات لاستقبال مباريات البطولة الاحترافية بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير بسبب الإصلاحات التي تهم بالدرجة الأولى تركيب بعض الكراسي التي تم اقتلاعها، وكذا مستودعات الملابس، ومداخل المركب ليكون جاهزا لاستقبال لجنة الاتحاد الدولي يومي 17 و18 أبريل الحالي.

وأكد ذات المصدر في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن مسؤولي النادي أمام خيارين: إما الملعب البلدي لمدينة القنيطرة أو مركب مولاي عبد الله بالرباط لاستقبال المباريات الحاسمة، موضحا أن إغلاق الملعب جاء في ظرفية حساسة سيما أن الفريق يتصدر البطولة ويبحث عن تحقيق اللقب مستعينا بالدعم الجماهيري.

وأفاد ذات المتحدث، أن من بين الحلول الأخرى المقترحة من طرف الجامعة الملكية المغربية تأجيل المباريات التي كان سيستضيفها الفريق داخل ميدانه إلى غاية نهاية الزيارة التقنية للاتحاد الدولي لكرة القدم.