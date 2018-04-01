 اتحاد طنجة يكشف لـ '' شوف سبور'' الخيارات المتاحة له بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين: الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية | بوليتيك

عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين: ''الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية''

عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

عاجل..أحد المحامين يصدم توفيق بوعشرين خلال أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل..أحد المحامين يصدم توفيق بوعشرين خلال أشغال جلسة المحاكمة

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة | مجتمع

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة

عاجل..مثول توفيق بوعشرين في هذه اللحظات أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

عاجل..مثول توفيق بوعشرين في هذه اللحظات أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء

اعتقال مخزني تسبب في وفاة شابة بمارتيل | حوادث و حقوق

اعتقال ''مخزني'' تسبب في وفاة شابة بمارتيل

فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها | اقتصاد

فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها

فضيحة تهز الرباط..ذئب بشري عطا طفل رايبي فيه مخدر وغتصابو 10 مرات في حمام+تفاصيل جد صادمة ومؤلمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الرباط..ذئب بشري عطا طفل رايبي فيه مخدر وغتصابو 10 مرات في حمام+تفاصيل جد صادمة ومؤلمة

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء | بوليتيك

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

اتحاد طنجة يكشف لـ '' شوف سبور'' الخيارات المتاحة له بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 10:19 اتحاد طنجة يكشف لـ شوف سبور الخيارات المتاحة له بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير | سبور
اتحاد طنجة يكشف لـ '' شوف سبور'' الخيارات المتاحة له بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير
كشف مصدر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن الفريق أمامه مجموعة من الخيارات لاستقبال مباريات البطولة الاحترافية بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير بسبب الإصلاحات التي تهم بالدرجة الأولى تركيب بعض

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن الفريق أمامه مجموعة من الخيارات لاستقبال مباريات البطولة الاحترافية بعد إغلاق ملعب طنجة الكبير بسبب الإصلاحات التي تهم بالدرجة الأولى تركيب بعض الكراسي التي تم اقتلاعها، وكذا مستودعات الملابس، ومداخل المركب ليكون جاهزا لاستقبال لجنة الاتحاد الدولي يومي 17 و18 أبريل الحالي.

وأكد ذات المصدر في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن مسؤولي النادي أمام خيارين: إما الملعب البلدي لمدينة القنيطرة أو مركب مولاي عبد الله بالرباط لاستقبال المباريات الحاسمة، موضحا أن إغلاق الملعب جاء في ظرفية حساسة سيما أن الفريق يتصدر البطولة ويبحث عن تحقيق اللقب مستعينا بالدعم الجماهيري.

وأفاد ذات المتحدث، أن من بين الحلول الأخرى المقترحة من طرف الجامعة الملكية المغربية تأجيل المباريات التي كان سيستضيفها الفريق داخل ميدانه إلى غاية نهاية الزيارة التقنية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب فيفا اتحاد طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب يشارك في البطولة العربية بثلاثة أندية | سبور

المغرب يشارك في البطولة العربية بثلاثة أندية

ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي | سبور

ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

برشلونة يستغل أخطاء روما ويحرز فوزا مهما بالكامب نو | سبور

برشلونة يستغل أخطاء روما ويحرز فوزا مهما بالكامب نو

ضربة موجعة للمنتخب البرتغالي خصم الأسود في المونديال | سبور

ضربة موجعة للمنتخب البرتغالي خصم الأسود في المونديال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...كواليس محامكمة بوعشرين | بــووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو...كواليس محامكمة بوعشرين

فيديو نادر: اللي ماعمرو عاش الحرب ديال الصحراء...شوفو آشنو دارو الجنود المغاربة للجزائريين والبوليساريو | قنوات أخرى

فيديو نادر: اللي ماعمرو عاش الحرب ديال الصحراء...شوفو آشنو دارو الجنود المغاربة للجزائريين والبوليساريو

حصاد الأبطال: الحالات التحكيمية تحليل المباريات حديث وتقارير من أجمل ما يكون عن مباريات أمس | قنوات أخرى

حصاد الأبطال: الحالات التحكيمية تحليل المباريات حديث وتقارير من أجمل ما يكون عن مباريات أمس

بالفيديو..شاهد فقرة التحكيم مباراة برشلونة و روما | توجد ركلة الجزاء | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد فقرة التحكيم مباراة برشلونة و روما | '' توجد ركلة الجزاء ''

﻿

آخر المستجدات

عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين: الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين: ''الملف جاهز لأجل الدفوع الأولية''

عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل...هذه هي هوية المصرحات والضحايا الحاضرات لأشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

عاجل..أحد المحامين يصدم توفيق بوعشرين خلال أشغال جلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل..أحد المحامين يصدم توفيق بوعشرين خلال أشغال جلسة المحاكمة

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة | مجتمع

صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.