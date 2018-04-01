عاجل..أحد المحامين يصدم توفيق بوعشرين خلال أشغال جلسة المحاكمة ﻿

أعلن المحامي سعيد السهلي، قبل قليل من يومه الخميس، أن المحامي الحسن بوادي المنتمي لهيئة الرباط، سحب إنابته عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

"شوف تيفي"

أعلن المحامي سعيد السهلي، قبل قليل من يومه الخميس، أن المحامي الحسن بوادي المنتمي لهيئة الرباط، سحب إنابته عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن انطلاق أشغال الجلسة، عرف تدخل المحامي سعد السهلي المنتمي لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، قائلا: " هناك تعديل في النيابات على مستوى دفاع المتهم.. الحسن بوادي من هيئة الرباط يسحب نيابته".

وأشار الموفد إلى أن المحامي إسحاق شارية، أعلن أن المصرحة أمال الهواري كلفته بالدفاع عنها، وبتسليم المحكمة وثيقة عبارة عن "رسالة" ولذا سجل إنابته عنها.