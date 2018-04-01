صدق أولا تصدق..حي بالرباط العاصمة يقطنه أزيد من 3 آلاف عائلة لا يدخله ساعي البريد منذ سنة ﻿

يحدث هذا بحي أبي رقراق بالرباط، أقدم حي شعبي، دشن في عهد الملك الراحل محمد الخامس، وكان مشتلا للمقاومة الوطنية، وقطنه شخصيات كبيرة مثل إسماعيل العلوي وإدريس لشكر وغيرهم لا يدخله

شوف تيفي

يحدث هذا بحي أبي رقراق بالرباط، أقدم حي شعبي، دشن في عهد الملك الراحل محمد الخامس، وكان مشتلا للمقاومة الوطنية، وقطنه شخصيات كبيرة مثل إسماعيل العلوي وإدريس لشكر وغيرهم لا يدخله ساعي البريد منذ سنة، هذا الحي الذي دخل مرحلة التغيير الشامل مع مشروع الرباط مدينة الأنوار، والذي دشن به الملك محمد السادس قبل سنة المستشفى الإقليمي الكبير، والذي تقطنه أزيد من 3 آلاف أسرة، يعيش خارج الزمن، ولا يتوصل المواطنون بأي نوع من البريد منذ أزيد من سنة، مما أدى إلى تأخر مرشحين في جهاز الشرطة والوظيفة العمومية عن امتحاناتهم، وإلى عدم وصول وصولات البنك، ولا وثائق الضريبة وغيرها من الوثائق الحيوية للمواطنين..والسبب حسب مصدر مسؤول بالبريد هو تعرض سعاة البريد ل "الكريساج" فهل يعقل أن يكون مبرر مثل هذا في العاصمة التي يتوفر فيها الأمن بشكل كبير...يقول بعض ساكنة الحي.

الخطير في الأمر أن من أراد أن يبحث عن بريده، ينتقل الى مركز البريد بحي النهضة ويفتش وسط كومة من آلاف الرسائل، فهل يعقل هذا...تضيف المصادر، بينما يشير مصدر من إدارة البريد أن الحل هو انخراط الساكنة في نظام "بوات بوسطال" بشراء علبة رسائل!