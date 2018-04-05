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فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 09:21 فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها | اقتصاد
فورد فييستا تطلق سيارتها الجديدة وهذا ثمنها وأهم مميزاتها
أطلقت يوم أمس الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، فورد وسكاما أوطو هول بالمغرب سيارة فييستا الجديدة من الجيل الثامن الأكثر تميّزاً وأناقة، بحيث يتسم الطراز الجديد بالأناقة والفخامة، بالإضافة إلى

شوف تيفي:

أطلقت يوم أمس الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، فورد وسكاما أوطو هول بالمغرب سيارة فييستا الجديدة من الجيل الثامن الأكثر تميّزاً وأناقة، بحيث يتسم الطراز الجديد بالأناقة والفخامة، بالإضافة إلى تصميم جديد كلياً للمقصورة التي تعكس الفلسفة العالميّة الجديدة للتصميم الداخليّ لدى فورد.

وتقدّم فييستا الجديدة ثلاث فئات( Trend، Trend PlusوTitanium)، ومتوفرة مع طراز خمسة أبواب، بالإضافة إلى مجموعة من المحرّكات وناقلات الحركة القويّة والفعالة من ناحية استهلاك الوقود.

وستتميّز الفئات المختلفة من سيارة فييستا الجديدة بجودة عالية، لتقدّم متعة القيادة التي حقّقت النجاح لسيارة فييستا منذ أكثر من 40 سنة.

و صرح أشرف البستاني، المدير العام لفورد بشمال إفريقيا، أن فييستا هي سيارة أيقونية، وهي إحدى أكبر نجاحات فورد عبر العالم، والأكثر مبيعا بأوروبا والطراز الأكثر مبيعا من ماركة فورد بالمغرب. ومع هذه النسخة الجديدة اختارت فورد الإبقاء على إرث فييستا، مع جيل جديد أكثر أناقة وأعلى تقنية، وجاءت بتصميم أكثر ديناميكية وقوة، وجهزت بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقدم تجربة قيادة ممتعة.

ويرتكز التصميم الخارجي لسيارة فييستا الجديدة على الأسلوب الجريء للطراز الحاليّ ويضيف إليه لمسة من الأناقة والانسيابيّة، كما يعتمد غطاء المحرّك والشبكة الأمامية تصميما أكثر بساطة. والمصابيح الأكثر أناقة تتميز بتصميم ملتف على الجانبين يسهل التعرف عليه في النهار والليل على حدّ سواء.

ومن خلال خطوطها الممتدة، يتميّز التصميم الجانبيّ بالمزيد من الانسيابيّة. أمّا الهيكل فهو أطول بـ 71 ملم وأعرض بـ 13 ملم لإضفاء لمسة من الفخامة إلى هذه السيارة.

وقال عبد الوهاب الناصيري المدير العام لسكاما، أن فييستا تظل الطراز المفضل للزبناء، وهي سيارة تحظى بتقدير الجميع لصفاتها التكنولوجية والقيادية. ومع إطلاق هذه السيارة الجديدة رسمياً، وأضاف بأن فييستا الجديدة ستستجيب لجميع التطلعات وستحافظ على مكانتها كواحدة من أشهر السيارات في المملكة.

 وسيتم تسويق فييستا بالمغرب بداية من 145000 درهم لفئة البنزين، و 165000 لطراز الغازوال، كما يمكن لزبناء فورد اختيار شراء فييستا عبر عرض "فورد تجديد"، الذي يخول الحصول على سيارة جديدة كل ثلاث سنوات مع تسديد تسبيق مالي بسيط واستحقاقات شهرية تشمل أيضا صيانة السيارة.

وستكون فييستا الجديدة متوفرة مع استحقاقات شهرية انطلاقا من 800 درهم لفئة البنزين، و950 درهم لفئة الغازوال.

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