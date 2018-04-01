فضيحة تهز الرباط..ذئب بشري عطا طفل رايبي فيه مخدر وغتصابو 10 مرات في حمام+تفاصيل جد صادمة ومؤلمة ﻿

اعتقلت الشرطة القضائية لولاية الأمن بالرباط، أول أمس الثلاثاء، بتنسيق مع جمعية ''ماتقيش ولادي'' لحماية الطفولة، صاحب سوابق عدلية، خمسيني العمر، لارتكابه جريمة هتك عرض قاصر لا يتجاوز سنه 13 سنة.

"شوف تيفي"

اعتقلت الشرطة القضائية لولاية الأمن بالرباط، أول أمس الثلاثاء، بتنسيق مع جمعية "ماتقيش ولادي" لحماية الطفولة، صاحب سوابق عدلية، خمسيني العمر، لارتكابه جريمة هتك عرض قاصر لا يتجاوز سنه 13 سنة.

وحسب بلاغ لجمعية "ما تقيش ولادي"، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد بدأت القضية بعد اتصال أب الضحية بالجمعية قصد التدخل لإنقاذ ابنه من براثن ما يمارسه عليه شخص من سلوكات جنسية مشينة.

وأكد البلاغ أن رئيسة الجمعية نجية أديب، قامت بعقد لقاء مع الطفل قصد معرفة ما يتعرض له من استغلال جنسي، وقد صرح لها في جلسة خاصة أن حيلة انطلت عليه كي يرافق المتهم البالغ من العمر 54 سنة إلى بيته بسيدي موسى بمدينة سلا والذي اهداه كأس "رايبي" ممزوجا بمخدر، وعند فقدان الطفل وعيه هتك عرضه.

وأشارت الجمعية في بلاغها إلى أن الموقوف وبعدما استفاق الطفل قام بتهديده بنشر صور ممارسة الجنس في المواقع الاجتماعية في حال عدم تلبية رغباته الجنسية كلما طلب منه ذلك، مبرزة أن الطفل صرح كذلك لرئيسة الجمعية أن المتهم مارس عليه الجنس أكثر من عشر مرات بحمام دوش كائن بحي المحيط بمدينة الرباط وبمنزله الكائن بحي سيدي موسى بسلا.

وأشارت الجمعية إلى أنها اتصلت بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي لم يتأخر ولو ثانية في إعطاء تعليماته للشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط بالقيام بما يجب القيام به من أجل حد لمعاناة الطفل واعتقال المجرم، وقام رجال الشرطة القضائية بالتدخل يوم الثلاثاء حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث كان المتهم على موعد مع الضحية من أجل ممارسة الجنس عليه، وقد حضرت جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة ممثلة في رئيستها نجية أديب إلى تدخل الشرطة واعتقال المتهم في حالة تلبس.