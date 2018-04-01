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ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 08:39 ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي | سبور
ليفربول يكشف حجم إصابة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
أصدر ليفربول الإنجليزي بيانا أكد فيه أن الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنلجيزي أمام مانشستر سيتي، يوم أمس الاربعاء، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة مع حلول الدقيقة 53 من

"شوف سبور"

أصدر ليفربول الإنجليزي بيانا أكد فيه أن الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنلجيزي أمام مانشستر سيتي، يوم أمس الاربعاء، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة مع حلول الدقيقة 53 من المواجهة.

وأكد بيان نادي ليفربول الإنجليزي، نشره عبر موقعه الرسمي يوم أمس الأربعاء ، أن الإصابة التي تعرض لها صلاح ليست خطيرة، حيث شعر بآلام طفيفة في العضلة الضامة.

وأضاف البيان ، أن خروج صلاح من الملعب جاء كإجراء وقائي من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، منعاً لتزايد الآلام التي شعر بها اللاعب، حيث من المنتظر أن يغيب صلاح عن مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد معقل السيتي، فيما سيقوم بكشف طبي لتحديد موقفه من مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن فريق ليفربول فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، حيث سجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

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محمد صلاح ليفربول شوف سبور

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