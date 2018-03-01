بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك ﻿

كشف مشرعون أميركيون أمس الأربعاء، أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام لجان بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي فيسبوك بهدف التدخل في

"شوف تيفي"

كشف مشرعون أميركيون أمس الأربعاء، أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام لجان بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي فيسبوك بهدف التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز، فقد ذكرت شركة فيسبوك أمس الأربعاء أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجان في الكونغرس، أكدت أن زوكربرج سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أبريل، مشيرة إلى أن الجمهوري "غريج والدن" رئيس لجنة الطاقة والتجارة وفرانك بالون، وهو أكبر عضو ديمقراطي باللجنة، قالا في بيان "هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأمريكيين على أن يفهموا بشكل أفضل مايحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيسبوك، تعرضت لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك، وهو ما تسبب في انخفاض أسهم فيسبوك.