 بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء | بوليتيك

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء

بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك | نت 2.0

بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك

الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس | دولي

الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس

خطير..أطلقت النار على صديقها في بث مباشر على فيسبوك | دولي

خطير..أطلقت النار على صديقها في بث مباشر على فيسبوك

بالصور..هذا ما قام به نجم عالمي متهم بالتحرش الجنسي بالمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..هذا ما قام به نجم عالمي متهم بالتحرش الجنسي بالمغرب

صور تصدم المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا كتجول عريانة بمراكش | مجتمع

صور تصدم المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا كتجول عريانة بمراكش

حصري وبالفيديو..أبناء الصحراء مؤمنون بالوحدة الترابية ومستعدون للوقوف خلف الملك لمواجهة البوليساريو الضعيف عسكريا | بوليتيك

حصري وبالفيديو..أبناء الصحراء مؤمنون بالوحدة الترابية ومستعدون للوقوف خلف الملك لمواجهة

بالصـــورة هذه هوية الفتاة التي أطلقت النار على مقر اليوتيوب بأمريكا و انتحرت | دولي

بالصـــورة هذه هوية الفتاة التي أطلقت النار على مقر اليوتيوب بأمريكا و انتحرت

معركة خطيرة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء | حوادث و حقوق

معركة خطيرة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 08:09 بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك | نت 2.0
بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك
كشف مشرعون أميركيون أمس الأربعاء، أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام لجان بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي فيسبوك بهدف التدخل في

"شوف تيفي"

كشف مشرعون أميركيون أمس الأربعاء، أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام لجان بالكونغرس بشأن إساءة استخدام شركة استشارات سياسية بيانات تخص مستخدمي فيسبوك بهدف التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز، فقد ذكرت شركة فيسبوك أمس الأربعاء أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجان في الكونغرس، أكدت أن زوكربرج سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أبريل، مشيرة إلى أن الجمهوري "غريج والدن" رئيس لجنة الطاقة والتجارة وفرانك بالون، وهو أكبر عضو ديمقراطي باللجنة، قالا في بيان "هذه الجلسة ستمثل فرصة مهمة لإلقاء الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين وتساعد جميع الأمريكيين على أن يفهموا بشكل أفضل مايحدث لمعلوماتهم الشخصية على الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيسبوك، تعرضت لانتقادات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التي عملت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، تمكنت من الدخول على بيانات شخصية لنحو 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك، وهو ما تسبب في انخفاض أسهم فيسبوك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكونغرس الرئيس التنفيذي الأمريكية مارك زوكربرغ فيسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام لمستخدمي فيسبوك..بعد فضيحة التسريبات..مــارك يُطبق قرارا صــارما | نت 2.0

هام لمستخدمي فيسبوك..بعد فضيحة التسريبات..مــارك يُطبق قرارا صــارما

هام لمستخدمي واتساب.. ها كيفاش تغلقو حسابكم ديال الواتساب إلا تسرق ليكم التليفون | نت 2.0

هام لمستخدمي ''واتساب''.. ها كيفاش تغلقو حسابكم ديال الواتساب إلا تسرق ليكم التليفون

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة | نت 2.0

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

هام للمغاربة مستخدمي واتساب..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو نادر: اللي ماعمرو عاش الحرب ديال الصحراء...شوفو آشنو دارو الجنود المغاربة للجزائريين والبوليساريو | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

فيديو نادر: اللي ماعمرو عاش الحرب ديال الصحراء...شوفو آشنو دارو الجنود المغاربة للجزائريين والبوليساريو

حصاد الأبطال: الحالات التحكيمية تحليل المباريات حديث وتقارير من أجمل ما يكون عن مباريات أمس | قنوات أخرى

حصاد الأبطال: الحالات التحكيمية تحليل المباريات حديث وتقارير من أجمل ما يكون عن مباريات أمس

بالفيديو..شاهد فقرة التحكيم مباراة برشلونة و روما | توجد ركلة الجزاء | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد فقرة التحكيم مباراة برشلونة و روما | '' توجد ركلة الجزاء ''

تقرير خرافي: برشلونة يكتسح روما برباعية ويضع قدما بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا | قنوات أخرى

تقرير خرافي: برشلونة يكتسح روما برباعية ويضع قدما بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

﻿

آخر المستجدات

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء | بوليتيك
منذ 32 دقيقة

بوريطة يطلع وسائل الإعلام الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة على تطورات الوضع في الصحراء

بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك | نت 2.0

بعد فضيحة التجسس..القضية صعيبة بزاف عند مول الفيسبوك

الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس | دولي

الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس

خطير..أطلقت النار على صديقها في بث مباشر على فيسبوك | دولي

خطير..أطلقت النار على صديقها في بث مباشر على فيسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.