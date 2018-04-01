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الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس

بتاريــخ : 5 أبريل 2018 / 08:07 الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس | دولي
الرئيس البرازيلي الأسبق مشا فيها والقضية فيها الحبس
قضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الأربعاء، برفض المراجعة التي تقدم بها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه، بانتظار استنفاد كل فرص الطعن المتاحة أمامه.

"شوف تيفي"

 

قضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الأربعاء، برفض المراجعة التي تقدم بها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإرجاء تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه، بانتظار استنفاد كل فرص الطعن المتاحة أمامه.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن قرار المحكمة، صدر الأربعاء، بأكثرية 6 أصوات مقابل 5، مما يعني أن الرئيس الأسبق قد يدخل السجن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الرئيس البرازيلي الأسبق المحكوم عليه بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، يأمل أن تسمح له المحكمة العليا بالبقاء خارج السجن إلى حين نفاد كل فرص الطعن المتاحة له.

المغرب؛شوف تيفي؛ الرئيس الأسبق؛ المحكمة؛ السجن؛ لويس إيناسيو

 

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المغرب شوف تيفي الرئيس الأسبق المحكمة السجن لويس إيناسيو

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