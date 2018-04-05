بالصور..هذا ما قام به نجم عالمي متهم بالتحرش الجنسي بالمغرب ﻿

حل النجم العالمى رايان سيكريست المتهم بالتحرش الجنسي رفقة حبيبته شينا تايلور البالغة من العمر 26 عاما، بالمغرب قبل يومين، حيث ظهرا بمجموعة من الصور وهما يقومان بجولة بالصحراء وبمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

حل النجم العالمى رايان سيكريست المتهم بالتحرش الجنسي رفقة حبيبته شينا تايلور البالغة من العمر 26 عاما، بالمغرب قبل يومين، حيث ظهرا بمجموعة من الصور وهما يقومان بجولة بالصحراء وبمدينة مراكش.

ونشرت شينا تايلور أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام صورا التقطتها مع صديقها النجم العالمي سيكريست البالغ من العمر 43 سنة، خلال قضائهما رحلة فى الصحراء المغربية، بالإضافة إلى نشرها لصور أخرى ظهرت بها تايلور وهي تقوم بجولة بساحة جامع لفنا بمراكش.

تجدر الإشارة إلى أن خبيرة الأزياء الأمريكية ''سوزي هاردي''ـ اتهمت مقدم البرامج ''ريان سيكريست'' بالتحرش جنسيًا بها أثناء عملها معه من عامي 2007 إلى 2012، إلا أن هذه الادعاءات لم تؤثر على علاقة النجم العالمي بحبيبته ''شاينا تايلور''.