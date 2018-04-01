حصري وبالفيديو..أبناء الصحراء مؤمنون بالوحدة الترابية ومستعدون للوقوف خلف الملك لمواجهة ''البوليساريو'' الضعيف عسكريا ﻿

أكدت عزيزة يحضيه عمر رئيسة رابطة كاتبات المغرب، في تعليقها على استفزازات ''البوليساريو'' للمغرب، على أن هذه مجموعة من الانتهازيين التي لا يمكن وصفها بالجبهة،

''شوف تيفي''

أكدت عزيزة يحضيه عمر رئيسة رابطة كاتبات المغرب، في تعليقها على استفزازات ''البوليساريو'' للمغرب، على أن هذه مجموعة من الانتهازيين التي لا يمكن وصفها بالجبهة، هي لعبة بيد الجزائر جعلتها أداة عسكرية مكونة من صحراويين وموريتانيين ومن دول أخرى مجاورة، مبرزة أن أبناء الصحراء وراء الملك محمد السادس، وهم مستعدون للوقوف في وجه من يسعى إلى المس بالوحدة الترابية.

وأوضحت عزيزة يحضيه عمر في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' بأنها ابنة المنطقة الصحراوية وتعلم جيدا أن ما تقوم به ''البوليساريو'' محاولة لإثارة الانتباه فقط، مشيرة إلى أن هذا الكيان الوهمي لا يملك القدرة العسكرية، رغم التجهيز العسكري الجزائري الذي وضعته الجزائر في يد ما تسمى بقوات البوليساريو.

وأشارت يحضيه عمر إلى أن هذه الاستفزازات، جاءت بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وبعد إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف بقرار المحكمة الأوروبية لعلمه على أن مصالحه أكبر من هذا القرار وأيضا لعلمه بالتطور الكبير للمملكة المغربية، واصفة الأمين العام للأمم المتحدة بالحكيم الذي لن تنطلي عليه حيل ''البوليساريو''.

وأكدت المتحدثة أن الدبلوماسية الملكية كانت ناجحة، ووقفت أمام جبهة البوليساريو التي تعيش وضعا جعلها عاجزة عن مواجهة المغرب عسكريا أو التقدم خطوة إلى الأمام، مشددة على أن ''البوليساريو'' تعيش حالة فوضى بعد تغيير ما يسمى بالوزير الأول لديهم، حيث حاول ''إبراهيم غالي'' خلق توازن بين الفصائل القبلية التي ينتمي لها وبين الفصائل الأخرى.

واستغلت يحضيه عمر الفرصة للإشارة إلى أن الجارة موريتانيا، اتخذت توجها آخر، حيث قدم الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إشارات أكد من خلالها أن معبر الكركرات هو نقطة اقتصادية مهمة للبلاد والمغرب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أقوى بكثير ، مبرزة أن المغرب استطاع تحقيق نتائج مهمة في تدفقات الاستثمارات وهو ما جعل الجزائر تعيش الأزمة، لتسارع إلى الدفع بـ ''البوليساريو'' للتأثير على المغرب.

وأكدت رئيسة رابطة كاتبات المغرب أن ''الوحدويين'' الصحراويين المؤمنين بالوحدة الترابية للمغرب، مستعدون ليل نهار للوقوف في وجه أي كان سواء من الداخل أو الخارج، لأن الثوابت أعلى وأكبر وأثمن شيء يمكن الدفاع عنه.