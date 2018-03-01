هام لمستخدمي فيسبوك..بعد فضيحة التسريبات..مــارك يُطبق قرارا صــارما ﻿

أعلنت شركة فايسبوك، يومه الأربعاء، أنها قررت مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف عبارات بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها

''شوف تيفي''

أعلنت شركة فايسبوك، يومه الأربعاء، أنها قررت مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف عبارات بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.

وحسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية فقد قالت الشركة إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالميا، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، مضيفة أنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا.

وأكد روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية بفايسبوك، بأن التحديثات لا تطلب حقوقا جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم بفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة هزت شركة فايسبوك التي اعترفت الشهر الماضي بأن معلومات شخصية تخص أكثر من 50 مليون مستخدم وصلت دون وجه حق إلى شركة (كمبردج أناليتيكا) للاستشارات التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.