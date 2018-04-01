صادم..طبيب كيقوم بإجهاض فتيات حملو بطريقة غير شرعية بشقة مفروشة بمراكش ﻿

ملف مثير يتعلق بشبكة متخصصة في إجراء عمليات الإجهاض لفتيات حاملات من علاقات غير شرعية، أصدرت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أول أمس الإثنين،

''شوف تيفي''

ملف مثير يتعلق بشبكة متخصصة في إجراء عمليات الإجهاض لفتيات حاملات من علاقات غير شرعية، أصدرت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أول أمس الإثنين، أحكاما قضت فيها بإدانة طبيب في حالة اعتقال ب 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد أن تمت متابعته بتهمة إجهاض للتخلص من جنين وتحويل شقة مفروشة إلى عيادة طبية يجري فيها هذه النوعية من العمليات بأسعار تتراوح بين 5000 و 8000 درهم للعملية الواحدة، كما توبع في الملف نفسه ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالمشاركة في التهمة السابقة والمساعدة عليها وإخفاء جنين والفساد والتحريض عليه.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد قضت الغرفة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق مالك الشقة، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المتهم الرئيسي، وبثلاثة أشهر في حق شخص كانت تجمعه علاقة جنسية مع فتاة أتمرت حملا غير شرعي، قبل أن يقترح عليها إجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين فيما اكتفت المحكمة بإدانة الفتاة المذكورة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وجاء تفكيك الشبكة مباشرة بعد العثور على جثة جنين بمنطقة خلاء بالحي السياحي الراقي ''النخيل'' في 4 مارس المنصرم، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقا قاد إلى تحديد هوية المشتبه في تورطهم في الجريمة.



